Mainz (ots) -Gut fünf Jahre nach dem Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie meinen 57 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz, dass die Corona-Politik nicht eingehender aufgearbeitet werden muss. Das ergab eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des SWR. 38 Prozent halten dagegen eine Aufarbeitung für notwendig. Besonders Parteianhänger der CDU (65 Prozent) und der SPD (63 Prozent) sind der Ansicht, dass die Corona-Politik nicht aufgearbeitet werden muss. Auch eine knappe Mehrheit der Grünen-Anhänger (51 Prozent) sieht dies so. Parteianhänger der AfD halten es dagegen überwiegend (59 Prozent) für notwendig, die politischen Entscheidungen zur Corona-Pandemie aufzuarbeiten.Anlass für die Umfrage ist die Reportage "Corona-Schicksale - Was von der Pandemie bleibt", die heute, Donnerstag, 9. Januar 2025, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gesendet wird. In der ARD Mediathek ist die Reportage bereits zu sehen: Corona-Schicksale - Was von der Pandemie bleibt (https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/corona-schicksale-was-von-der-pandemie-bleibt/swr-rp/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIxNjk5Mjg)Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts "infratest dimap" unter 1.175 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeit: 5. bis 10. Dezember 2024).