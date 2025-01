-- Gewürdigt von Guinness World Records für "TOKYO Night Light" --

In dem Bestreben, den Abend-Tourismus anzukurbeln, zeigt die Stadtverwaltung von Tokio an einem ihrer Wahrzeichen, dem Tokyo Metropolitan Government Building No. 1, ganzjährig Projection-Mapping-Kunst. Mit Hilfe von Licht- und Toneffekten hat diese Initiative das Gebäude in eine dynamische Leinwand für künstlerische Ausdrucksformen verwandelt. Seit der Einführung haben etwa 430.000 Besucher* diese spektakuläre Vorführung genossen.

TOKYO GODZILLAs ©?TOHO CO., LTD. (Photo: Business Wire)

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils mit "Godzilla", der im Frühjahr dieses Jahres anlief, hatte am Samstag, dem 30. November, der zweite Teil, TOKYO GODZILLAs Premiere. Am Eröffnungsabend erschien der Original-Godzilla auf dem Citizen's Plaza, und startete den Countdown bis zur ersten Vorführung. Die Veranstaltung zog große Menschenmassen an, darunter Touristen aus dem In- und Ausland sowie Godzilla-Enthusiasten, und sorgte für große Begeisterung, wie es sich für eine so beliebte Kultur-Ikone gehört.

Die Projection-Mapping-Show mit dem Titel TOKYO Night Light, wurde erstmals im Februar dieses Jahres vorgestellt und hat bereits rund 430.000 Besucher* angezogen. Sie entwickelt sich in Tokios Tourismuslandschaft schnell zu einer Attraktion, die man nicht verpassen darf. Durch die außerordentliche künstlerische Qualität, die hochmoderne Technologie und die überragenden Inhalte hat sich TOKYO Night Light als ein lebhaftes neues Ziel der Abend-Tourismusszene Tokios etabliert. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, die Stadt in einem völlig neuen Licht zu erleben.

*Stand 30. November 2024

Über TOKYO GODZILLAs

Start der Vorführung: Samstag, 30. November

Samstag, 30. November Vorführungszeiten: 17:30 Uhr 18:30 Uhr 19:30 Uhr 20:30 Uhr 21:30 Uhr

*Die Vorführung erfolgt zunächst zu den oben genannten Uhrzeiten. Den genauen Zeitplan finden Sie auf unserer Website.

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Synopse

Erleben Sie die Geschichte des Königs der Monster, Godzilla, über den Zeitraum von 70 Jahren. Vom Original-Godzilla bis zum Godzilla-1.0, treiben die legendären Monster ihr Unwesen in den Straßen Tokios. Ihre ehrfurchtgebietende Gestalt wird auf eine riesige Leinwand am Tokyo Metropolitan Government Building projiziert und fesselt die Zuschauer mit zeitloser Intensität. Verpassen Sie auf keinen Fall das große Finale, bei dem sich Godzillas aus verschiedenen Epochen zu einem atemberaubenden Spektakel versammeln!

Highlight

70 Jahre Godzilla mit kultigen Auftritten begehen

Anlässlich des 70. Jahrestages von Godzillas Geburt zeigt diese Produktion eine Reihe legendärer Gestalten:

Den ursprünglichen "Godzilla" (1954), den ersten seiner Art

Den "Burning Godzilla" (1995) aus Godzilla gegen Destoroyah

Den äußerst beliebten Shin Godzilla (2016)

(2016) Den jüngsten Godzilla-1.0 (2023), der weltweit Aufsehen erregt hat

Insgesamt sieben Godzillas betreten die Bühne und inszenieren die außergewöhnliche 70-jährige Geschichte des Monsters.

Eine Mischung aus greifbaren Effekten und modernster CGI-Technik

Bei dieser Produktion werden herkömmliche Spezialeffekte mit moderner CGI kombiniert. Die erste Hälfte verfolgt den gleichen Ansatz wie die Vorgängerversion, bei der Godzilla-Anzüge mit CGI kombiniert wurden, während die zweite Hälfte vollständig CGI-generierte Szenen umfasst, in denen Godzilla durch Tokio tobt. Diese Verschmelzung von realistischen und technologisch fortschrittlichen Effekten sorgt für ein unvergessliches visuelles Meisterwerk.

Revolutionäre Zusammenarbeit mit Shirogumi

Unter der Regie von Nakagawa, der auch den vorherigen Teil inszeniert hat, waren auch Shirogumi, die für ihre Arbeit an Shin Godzilla und Godzilla-1.0 bekannt sind, an diesem Projekt beteiligt. Gemeinsam haben beide ein unvergleichliches cinematisches Erlebnis geschaffen, das die Kraft und den Schrecken, die von Godzilla ausgehen, in atemberaubenden Details zeigt. Bereiten Sie sich darauf vor, sich von dieser bahnbrechenden Darstellung des Königs der Monster beeindrucken zu lassen.

Verbindung zwischen Godzilla und Shinjuku

Godzilla -1.0, mit dem im vergangenen Jahr das 70-jährige Jubiläum von Godzilla begangen wurde, ist zum weltweiten Hit geworden. Er festigte Godzillas Status als eines der kultigsten internationalen Phänomene Japans. Shinjuku und das Tokyo Metropolitan Government Building sind wichtige Wahrzeichen in Godzillas Geschichte.

In Godzilla Die Rückkehr des Monsters (1984) war der Bezirk Shinjuku Schauplatz eines erbitterten Kampfes zwischen dem Super X-Flugzeug und Godzilla. Auch in Godzilla Duell der Megasaurier (1991) tauchte das Tokyo Metropolitan Government Building in einer denkwürdigen Szene auf. Im Jahr 2015 wurde ein 12 Meter hoher Godzilla-Kopf im Distrikt Kabukicho von Shinjuku aufgestellt, und Godzilla wurde offiziell zum Tourismus-Botschafter von Shinjuku ernannt.

Zertifizierung durch GUINNESS WORLD RECORDS

Größte Projection-Mapping-Fläche an einem Gebäude (permanent)

13.904,956

