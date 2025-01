Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wir wissen ja alle, wie schwer es ist, unsere angefutterten Pfunde wieder loszuwerden. Aber jetzt scheint es ein Wundermittel gegen das Übergewicht zu geben. Die sogenannte Abnehmspritze, mit der man bis zu 20% des Körpergewichts verlieren kann. Stimmt das auch so, und was steckt dahinter? Marco Chwalek hat sich für uns erkundigt:Sprecher: Ursprünglich wurde die Abnehmspritze nur zur Behandlung von schwer einstellbarem Typ-2-Diabetes zugelassen. Aber dann entdeckte man die Wirkung der dafür verwendeten Medikamente, erklärt uns Aglaja Adam, Redakteurin vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber":O-Ton Aglaja Adam: 22 sec."Jetzt inzwischen können die Präparate in bestimmten Fällen auch bei starkem Übergewicht verordnet werden. Prinzipiell muss man aber die Abnehmspritze ohne Diabetes meist selbst zahlen. Um die Medikamente ist in letzter Zeit ein regelrechter Hype entstanden. Teilweise sind auch gefälschte Rezepte im Umlauf. Und die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, bekommen sie kaum noch in den Apotheken".Sprecher: Und das ist bitter, zumal Abnehmwillige ohne Diabetes circa 300 Euro monatlich für das Medikament zahlen müssen. Kommen wir aber jetzt zu der Frage, wie so eine Abnehmspritze funktioniert?O-Ton Aglaja Adam: 20 sec."Sie wird üblicherweise einmal wöchentlich direkt unter die Haut gespritzt und wirkt blutzuckersenkend. Außerdem kommt es zu einer verlangsamten Magenentleerung und zu einem erhöhten Sättigungsgefühl. Deshalb funktioniert es auch so gut, damit abzunehmen. Allerdings können auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Übelkeit oder Magen-Darm-Probleme auftreten".Sprecher: Was passiert, wenn man die überflüssigen Kilos abgenommen hat und die Spritze absetzen will?O-Ton Aglaja Adam: 15 sec."Die verlorenen Kilos können leider nach dem Absetzen sehr schnell wiederkommen, wenn man nicht aktiv etwas dagegen tut. Deshalb ist schon während der Behandlung wichtig, sich nicht nur auf die Spritze zu verlassen, sondern sich ausgewogen zu ernähren und auch ausreichend zu bewegen."Abmoderation: Wie es aussieht, ist die Abnehmspritze ein gutes Hilfsmittel, um abzunehmen, aber leider kein Wundermittel, das einem eine dauerhafte Umstellung des Lebensstils hin zu besserer Ernährung und mehr Bewegung "erspart", berichtet der "Diabetes Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5945406