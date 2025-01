Vancouver, Kanada - 8. Januar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich, Informationen über die PNKP-(Polynukleotidkinase 3'-Phosphatase)-Inhibitortechnologie (die "Technologie"), an der Onco die exklusiven Lizenzrechte hält, bereitzustellen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Technologie das Potenzial hat, die Wirksamkeit verschiedener Behandlungsmöglichkeiten für ein breites Spektrum von Krebsarten, einschließlich des kolorektalen Karzinoms (CRC/Darmkrebs), Brustkrebs und Lungenkrebs, in bedeutendem Maße zu verbessern.

Die Technologie wirkt gezielt auf Krebszellen, um sie effektiv zu beseitigen. Sie verhindert auch die DNA-Reparatur in Krebszellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Krebstherapien, die häufig Schwierigkeiten haben, genau auf Tumore zu wirken und die Resistenz bestimmter Krebszellen zu überwinden, hat die exklusiv lizenzierte Technologie ihre Wirksamkeit sowohl als eigenständige Behandlung als auch in Kombination mit Strahlen- und Chemotherapie unter Beweis gestellt.[i]

Nach Ansicht des Unternehmens könnte dieses fortschrittliche Verabreichungssystem auf dem wachstumsstarken Onkologiemarkt, der bis 2033 weltweit ein Volumen von 521,60 Milliarden USD und in den USA von 180,12 Milliarden USD erreichen soll[ii], eine bedeutende Rolle spielen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese exklusiv lizenzierte Technologie nach ihrer Weiterentwicklung und vorbehaltlich des Abschlusses und der Genehmigung klinischer Phase-1- bis 3-Studien durch die US-Aufsichtsbehörde Federal Drug Administration (FDA) das Potenzial hat, Marktanteile zu erobern und die dringenden Herausforderungen zu bewältigen, denen herkömmliche Krebstherapien bisher nicht gewachsen waren.

Konventionelle Krebstherapien stoßen auf erhebliche Einschränkungen, wie z. B. die Unfähigkeit, gezielt auf Tumore zu wirken, die Resistenz von Untergruppen von Krebszellen und die Schwierigkeit, bei der Chemotherapie alle betroffenen Zellen zu erreichen. Darüber hinaus kann die Strahlentherapie in sauerstoffarmen Umgebungen Krebszellen zurücklassen, die hart zu zerstören sind, und einige Zellen sind überdies in der Lage, ihre DNA nach der Behandlung zu reparieren, was zu einem möglichen Wiederauftreten führt. Die Technologie geht diese Probleme direkt an, insbesondere im Hinblick auf verbreitete Krebsarten wie Darmkrebs, und bietet einen neuartigen Ansatz, der - so die Hoffnung - die Aussichten der Patienten verbessert und eine dringend benötigte Lösung für Bereiche bietet, in denen herkömmliche Therapien weniger wirksam waren.

"Wir glauben, dass unsere innovative Technologie die Onkologie grundlegend verändern und Millionen von Patienten weltweit neue Hoffnung geben könnte, bei denen herkömmliche Therapien versagt haben. Diese Technologie hat nicht nur das Potenzial, die Krebsbehandlung zu revolutionieren, sondern legt nach erfolgreichem Abschluss der von der FDA geforderten klinischen Studien der Phasen 1 bis 3 auch die Grundlagen für die Erschließung des milliardenschweren Onkologiemarkts durch das Unternehmen. Das Unternehmen wird voraussichtlich noch in diesem Jahr die klinischen Phase-1-Studien in die Wege leiten. Wir sind begeistert von dem transformativen Potenzial von Onco-Innovations in seinem Bestreben, die Krebsbehandlung weltweit zu revolutionieren", so Thomas O'Shaughnessy, CEO des Unternehmens.

Über das kolorektale Karzinom (CRC):

Das kolorektale Karzinom (Darmkrebs) ist mit 10 % aller Krebsfälle die dritthäufigste Krebserkrankung und die zweithäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle weltweit.[iii] Bis 2040 wird die Belastung durch Darmkrebs auf 3,2 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr (ein Anstieg von 63 %) und 1,6 Millionen Todesfälle pro Jahr (ein Anstieg von 73 %) ansteigen.[iv] Die klinischen Ergebnisse scheinen sowohl von der Lage als auch von den molekularen Merkmalen der einzelnen Tumore abzuhängen, und für die meisten Darmkrebspatienten ist die Operation eine sehr gängige Behandlungsoption. Eine Chemotherapie oder ionisierende Bestrahlung (IR) erfolgt häufig vor oder nach einer Operation (um das Schrumpfen der lokalisierten CRC-Tumore vor der Operation zu unterstützen und/oder um Krebszellen zu vernichten, die nach der Operation an der Resektionsgrenze zurückgeblieben sein könnten).[v]

Körpereigene oder erworbene zelluläre Resistenzmechanismen in CRC-Zellen können die Wirksamkeit von IR unterminieren und schließlich zu einem Rezidiv von Krebs bei CRC-Patienten führen. Die intrazelluläre Fähigkeit zur Reparatur geschädigter DNA ist eine der Hauptursachen für eine Resistenz gegen IR. Die Inhibition der DNA-Reparatur gilt als vielversprechender Ansatz, um die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber IR zu verbessern. Daher wurden verschiedene DNA-Reparaturenzyme als therapeutische Ziele für die Radiosensibilisierung bei verschiedenen Krebsarten validiert.[vi]

Die menschliche Polynukleotidkinase-Phosphatase (PNKP) wurde als ein Schlüsselenzym identifiziert, das an der DNA-Reparatur nach einer Schädigung durch IR oder Topoisomerase-I-Inhibitoren bei vielen Krebsarten einschließlich CRC beteiligt ist. Die Bedeutung von PNKP als therapeutisches Ziel bei der Sensibilisierung von Krebszellen für Topoisomerase-I-Inhibitoren und IR wurde bereits von mehreren Gruppen nachgewiesen.[vii]

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte, bahnbrechende Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

"Thomas O'Shaughnessy"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas O'Shaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

mailto:investors@oncoinnovations.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, die potenzielle Vermarktung und die Vorteile der Technologie, die Fähigkeit des Unternehmens, Studien bei der US-amerikanischen FDA einzureichen und abzuschließen, und die Aussichten des Unternehmens sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "potenziell", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der weiteren Entwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung der Technologie, das Scheitern des Abschlusses der klinischen Studien nach der FDA, das Scheitern der behördlichen Zulassung der Technologie und andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Siehe Webseite des Unternehmens: "Animal Model Study: Colorectal Cancer in Mice" und folgende Abschnitte

#_ednref2 https://www.novaoneadvisor.com/report/oncology-market

#_ednref3 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521691823000197

#_ednref4 Studie mit dem Titel "Global colorectal cancer burden in 2020 and projections to 2040"

#_ednref5 Siehe American Cancer Society: Chemotherapie oder ionisierende Bestrahlung (IR) - Abschnitt 'To cure or shrink early-stage cancer'

#_ednref6 Weitere Informationen zur Resistenz von Krebs gegen Strahlen- und Chemotherapie sowie zum Wiederauftreten von Krebs finden Sie in der von der National Library of Medicine veröffentlichten Studie mit dem Titel "Molecular Mechanisms of Chemo- and Radiotherapy Resistance and the Potential Implications for Cancer Treatment."

#_ednref7 Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Studie: "Nano-Delivery of a Novel Inhibitor of Polynucleotide Kinase/Phosphatase (PNKP) for Targeted Sensitization of Colorectal Cancer to Radiation-Induced DNA Damage" in Frontiers in Oncology. Volume 11, 2021 Dec 22 11:772920

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78008Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78008&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68237C1059Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18877530-onco-innovations-informiert-exklusivlizenz-patentierten-wirkstoff-potenzial-verbesserung-krebsbehandlung