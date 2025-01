DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Januar

=== 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz November Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +15,6 Mrd Euro zuvor: +13,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm Importe PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Dezember *** 08:15 DE/Traton SE, Pre-Close Call Q4 *** 09:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2024 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Dezember 10:00 DE/Bitkom-Präsident Wintergerst, Pk zum konjunkturellen Jahresausblick *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 15:00 US/Philadelphia-Fed-Präsident Harker, Rede bei Veranstaltung des NACD New Jersey Chapter *** 17:00 GB/Stellvertretende Gouverneurin der Bank of England (BoE), Sarah Breeden, Rede an University of Edinburgh *** 17:45 NL/Airbus SE, Auftragseingang und Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen 2024 (18:30 PK) 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Keynote beim Neujahrsempfang IHK Köln, Köln *** 18:40 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veramstaltung der VBA/VA Chamber *** 19:30 US/Federal Reserve Bank of Kansas City President Jeffrey Schmid, Rede Economic Club of Kansas City - US/Börsenfeiertag USA - Anleihenhandel endet um 20.00 Uhr MEZ ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

