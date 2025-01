The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2025ISIN NameFR0012432912 DANONE 15/25 MTNUS31572UAG13 FIBRIA OVERS FIN. 17/25DE000BLB6JG6 BAY.LDSBK MTH 19/25XS1993969515 SAMHALLSBYG. 19/25 MTNDE000A13SNL0 LBB PF.S.531DE000A28RSQ8 ALL.FIN.II 20/25 MTNUSP9339SAQ77 TRANSELEC 14/25 REGSXS1166201035 BQUE F.C.MTL 15/25 MTNXS2249858940 SELECTA GRP 20/26 REGSDE000LB13GE2 LBBW STUFENZINS 20/25US626717AN25 MURPHY OIL 21/28US40434LAG05 HP 21/31 144AUS05584KAG31 BPCE 20/25 MTN REGSXS2431434971 JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTNUSU3644QAD70 GE HEALTH.T. 20/30 REGSXS2099677747 LOGAN GROUP 20/25US05578BAW63 BPCE 22/25 FLR MTN REGSUS05578BAV80 BPCE 22/25 MTN REGSUSV3855GAB69 GREENKO S.E. 19/26 REGSUSV3855GAA86 GREENKO S.E. 19/25 REGSIT0005580003 ITALIEN 24/25 ZO