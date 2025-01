The following instruments on XETRA do have their first trading 09.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.01.2025Aktien1 GB00BS9F9D74 Invinity Energy Systems Ltd.2 CA53229R1047 Light AI Inc.3 CA81752V2003 Serra Energy Metals Corp.Anleihen/ETF/Fonds1 XS2975303483 Chile, Republik2 DE000A383TE2 Kreditanstalt für Wiederaufbau3 US969457CP37 The Williams Companies Inc.4 DE000CZ45ZA0 Commerzbank AG5 XS2975301438 General Motors Financial Co. Inc.6 XS2974969482 Saudi-Arabien, Königreich7 XS2974923497 Saudi-Arabien, Königreich8 XS2974968161 Saudi-Arabien, Königreich9 US91087BBC37 Vereinigte Mexikanische Staaten10 US91087BBD10 Vereinigte Mexikanische Staaten11 XS2976328760 Nestlé Finance International Ltd.12 XS2976332283 Nestlé Finance International Ltd.13 US89236TNB79 Toyota Motor Credit Corp.14 BE0000363722 Belgien, Königreich15 US09659X2Y70 BNP Paribas S.A.16 US12704PAB40 CRH SMW Finance DAC17 XS2975081485 Danske Bank A/S18 XS2976337753 Digital Dutch Finco B.V.19 AT0000A3HGD0 Erste Group Bank AG20 US24422EXY03 John Deere Capital Corp.21 DE000A383TD4 Kreditanstalt für Wiederaufbau22 XS2970154436 Metropolitan Life Global Funding I23 FR001400WK95 RCI Banque S.A.24 US83368TCC09 Société Générale S.A.25 US83368TCD81 Société Générale S.A.26 US83368TCG13 Société Générale S.A.27 US89236TNA96 Toyota Motor Credit Corp.28 US89236TMY81 Toyota Motor Credit Corp.29 DE000A3L69X8 TRATON Finance Luxembourg S.A.30 US91087BBB53 Vereinigte Mexikanische Staaten31 XS2975106902 Asian Development Bank (ADB)32 US045167GJ64 Asian Development Bank (ADB)33 US097023DP72 Boeing Co.34 US097023DQ55 Boeing Co.35 US097023DR39 Boeing Co.36 US097023DS12 Boeing Co.37 US097023DT94 Boeing Co.38 US097023DU67 Boeing Co.39 LU2914157412 Amundi MSCI Japan UCITS ETF40 LU2941599081 Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF41 LU1496713741 Deka-Europa Nebenwerte CF (A)42 DE0008479247 Deka-Europa Aktien Strategie43 DE000A2AQYW4 apo Digital Health Aktien Fonds R44 DE000A0YJME6 Aramea Aktien Select R45 DE000A12BS94 HMT Euro Aktien Solvency46 DE000A2QCXX0 TimmInvest Europa Plus Fonds P47 LU1637618742 Berenberg European Micro Cap - R