Group Media & Investor Release Der Verwaltungsrat hat Laura Stoltenberg als neues Mitglied für die Wahl an der nächsten ordentlichen Generalversammlung (GV) im Juni 2025 nominiert. Sie folgt auf Stacy Enxing Seng, die nach einer langen Amtszeit nicht zur Wiederwahl antreten wird. Lukas Braunschweiler wird aufgrund der anstehenden Altersgrenze aus seiner Position als Mitglied des Verwaltungsrats ausscheiden. Stäfa (Schweiz), 9. Januar 2025 - Sonova Holding AG (SWX: SOON), ein führender Anbieter von Hörlösungen, gibt heute im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt. Der Verwaltungsrat hat Laura Stoltenberg für die Wahl als neues Mitglied an der GV 2025 nominiert. Laura folgt auf Stacy Enxing Seng, die nach mehr als über zehn Jahren Tätigkeit im Verwaltungsrat nicht zur Wiederwahl antreten wird. Des Weiteren wird Lukas Braunschweiler, seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrates, aufgrund der anstehenden Altersgrenze gemäss des Organisationsreglements der Sonova Holding AG nicht zur Wiederwahl antreten. Nach einem Einführungsjahr wird der Verwaltungsrat an der GV 2025 Gilbert Achermann für die Wahl zum Präsidenten nominieren. Er folgt auf Robert Spoerry, der, wie bereits kommuniziert, ebenfalls aufgrund des Erreichens der Altersgrenze, aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Falls die Aktionärinnen und Aktionären an der GV 2025 den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen, reduziert sich die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wie geplant von 10 auf 8. Laura Stoltenberg (geboren 1973, US-Bürgerin) ist eine versierte Managerin in der Medizintechnikbranche mit umfangreicher internationaler Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Strategie, Geschäftsentwicklung sowie M&A. Derzeit ist sie CEO von Cryosa, einem Unternehmen für medizinische Geräte in der klinischen Entwicklungsphase, das eine neuartige therapeutische Lösung für obstruktive Schlafapnoe entwickelt. Zuvor hatte sie verschiedene Führungspositionen unter anderem bei Halma PLC, Medtronic und GE Healthcare inne. Laura hat einen MBA von der Columbia Business School (USA) sowie Bachelorabschlüsse in Elektrotechnik und Management von der Bucknell University (USA). Robert Spoerry, Präsident des Verwaltungsrates der Sonova Holding AG, sagt: "Wir freuen uns, Laura Stoltenberg als neues Mitglied des Verwaltungsrates vorzuschlagen. Mit ihrem beeindruckenden und vielfältigen Werdegang in der Medtech-Branche wird sie eine wertvolle Ergänzung für unseren Verwaltungsrat sein. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um Stacy Enxing Seng und Lukas Braunschweiler für ihre langjährige Zusammenarbeit, ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge für Sonova zu danken. Wir wünschen beiden alles Gute für ihre zukünftigen Vorhaben." - Ende - Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

