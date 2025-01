EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

UKA bestellt bei der Nordex Group 80 Anlagen für Projekte über 540 MW in Deutschland



09.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 9. Januar 2025. Der Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) hat im Dezember 2024 bei der Nordex Group 80 Turbinen der Delta4000-Baureihe über insgesamt 540 MW bestellt. Für 15 UKA-Windenergieprojekte in sechs Bundesländern erhielt die Nordex Group Bestellungen zu unterschiedlichen Turbinen - allein 64 Anlagen zu ihrem neuesten Anlagentyp N175/6.X. Zu den Aufträgen zählen auch dreizehn N163/6.X-Anlagen sowie drei Turbinen vom Typ N149/5.X. Nordex übernimmt nach der Inbetriebnahme der Windparks 2026 auch den Premium-Service der Anlagen für 20 Jahre. Eine der größten Bestellungen erfolgte mit neun Anlagen des Typs N175/6.X und drei N149/5.X-Turbinen für den 78-MW-Windpark Herzberg-Granzin in Mecklenburg-Vorpommern. Alle N175/6.X-Turbinen errichtet die Nordex Group auf eigenentwickelten Betonhybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 179 Metern. Die Bestellungen sind Teil eines im November 2023 verlängerten Rahmenvertrags zwischen UKA und der Nordex Group. "Diese Bestellung erhöht das Projektvolumen, das UKA aktuell in Deutschland mit Nordex in der Bauphase hat, auf insgesamt 1.070 MW. Das ist ein Zeichen des Vertrauens in die Qualität der Produkte und das Management von Nordex," sagt Stefan Kath, Geschäftsführer der UKA-Gruppe. "Es freut uns sehr, UKA erneut mit modernen, hocheffizienten Anlagen für ihre Projekte zu beliefern. Der Erfolg der Energiewende in Deutschland ist nicht nur ein Ergebnis guter Technologie, sondern auch einer langfristigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die neuen Windparks werden den eingeschlagenen Weg einer autarken Energieversorgung im Land weiter unterstützen. Denn Wind ist in Deutschland ein heimischer Energieträger und keine zu importierende knappe Ressource", sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group. Über UKA - Umweltgerechte Kraftanlagen: Als Vollentwickler plant und baut, betreibt und verkauft die UKA-Gruppe Wind- und Photovoltaikparks (PV). Sie gestaltet eine zukunftsfähige Stromversorgung in Deutschland, Europa und Amerika: unabhängig von fossilen Energieimporten, zu niedrigen Stromgestehungskosten und klimaschonend. UKA ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfolgt seit Gründung 1999 eine langfristig ausgerichtete Geschäftstätigkeit. Ihre Mitarbeiter setzen sich beharrlich für das bestmögliche Ergebnis ihrer Projekte ein - nach höchsten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien. Projekte werden konsequent vorangetrieben, auch wenn diese auf Grund äußerer Umstände Geduld und Durchhaltevermögen verlangen. Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse: Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren: Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



