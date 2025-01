FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD BLEIBT NAH - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Leitindex Dax wird am Morgen wenig verändert erwartet. Von der Wall Street und der US-Technologiebörse Nasdaq gibt es keine nennenswerten Impulse. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 20.335 Zählern kaum bewegt. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt nah: Bis zur Höchstmarke von 20.522 Zählern fehlt dem Index nur knapp ein Prozent. Am Vortag hatte der Dax ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach dem jüngsten Dämpfer haben Sorgen wegen der Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump die US-Börsen am Mittwoch weiter gebremst. Die Indizes verabschiedeten sich aber immerhin mit leichten Gewinnen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,25 Prozent höher bei 42.635,20 Punkten. Am Donnerstag findet in New York wegen des Trauertages zu Ehren des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel statt.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Zollsorgen mit Blick auf die USA dominieren mit der bevorstehenden Amtseinführung von Donald Trump weiterhin das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsschluss rund ein Prozent ein. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um rund 0,2 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gab um 0,3 Prozent nach.



