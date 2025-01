EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

DenkerWulf erteilt Nordex Group Aufträge über 148 MW in Deutschland



09.01.2025 / 07:40 CET/CEST

Hamburg/Sehestedt, 9. Januar 2025. Ende 2024 hat DenkerWulf, einer der führenden Onshore-Windparkentwickler in Deutschland, 25 Turbinen der Delta4000-Serie bei der Nordex Group für sieben Projekte bestellt. Die Aufträge umfassen zudem jeweils den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre. Die Windparks Dörphof-Thumby, Owschlag, Hohenaspe, Ottenbüttel, Galmsbüll-Norderhof, Quarnbek-Erweiterung sowie Bimöhlen-Hasenmoor entstehen allesamt in Schleswig-Holstein. Ab Anfang 2026 liefert und errichtet die Nordex Group für die Projekte acht N163/6.X-Turbinen, zwölf N149/5.X sowie fünf Anlagen des Typs N133/4800. "Dieses überaus stattliche Auftragsvolumen unterstreicht, wie eingespielt und erfolgreich die Zusammenarbeit mit Nordex ist", so DenkerWulf-CEO Torsten Levsen. "Hier wird einmal mehr deutlich, dass sich unser Effizienzanspruch nicht auf technologische Fragestellungen beschränkt, sondern eine funktionierende Partnerschaft inkludiert." Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group: "Elf Aufträge über 200 MW allein im Jahr 2024 stehen dafür, dass wir mit DenkerWulf einen vertrauensvollen, langjährigen Kunden haben, der wiederholt unserer vielseitigen Turbinentechnologie vertraut. Als verlässlicher Partner bringen DenkerWulf ihre Projekte immer wie angekündigt zur Baureife - das sichert uns als Hersteller gleichsam eine sehr gute Planbarkeit. Wir freuen uns sehr auf die neuen gemeinsamen Projekte." Über die Denker & Wulf AG DenkerWulf zählt zu den führenden Windparkentwicklern in Deutschland - die Wurzeln der ersten Projekte reichen bis in das Jahr 1991 zurück. Mit der Erfahrung von über 900 errichteten Windenergieanlagen und einer installierten Leistung von 1,9 GW entwickeln 280 Mitarbeitende an sechs Standorten tragfähige Lösungen rund um die Windenergie an Land. Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche Aspekte eines Windenergieprojekts von der Projektierung kompletter Windparks über das Repowering von Bestandsanlagen bis hin zum technischen und kaufmännischen Windparkmanagement. Auch in den Bereichen Photovoltaik (FF-PV, innovative PV) und Batteriespeicher bringt DenkerWulf die Energiewende mit ganzheitlichen Konzepten und innovativen Lösungen voran. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse: Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



