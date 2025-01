Der Online-Versandapotheken-Betreiber Redcare Pharmacy verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen bemerkenswerten Erfolg mit einem Umsatzwachstum von 32 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend entwickelte sich das Segment der verschreibungspflichtigen Medikamente in Deutschland, wo das Wachstum im vierten Quartal auf 142 Prozent anstieg. Die Einführung des elektronischen Rezepts als neuer Standard in Deutschland erwies sich als wichtiger Wachstumstreiber. Die aktive Kundenbasis wuchs um 1,7 Millionen auf 12,5 Millionen, wobei allein im letzten Quartal ein Rekordanstieg von 600.000 Neukunden verzeichnet wurde.

Starkes Wachstum in allen Segmenten

Im Non-Rx-Bereich konnte das Unternehmen den Umsatz um 21 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro steigern. Das DACH-Segment, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, erreichte im vierten Quartal einen Umsatz von 557 Millionen Euro, was einem Plus von 26,6 Prozent entspricht. Auch das internationale Geschäft in Belgien, Italien, Frankreich und den Niederlanden entwickelte sich mit einem Umsatzplus von 28,5 Prozent auf 117 Millionen Euro im vierten Quartal sehr positiv.

Anzeige

Redcare Pharmacy NV-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Redcare Pharmacy NV-Analyse vom 9. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Redcare Pharmacy NV-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Redcare Pharmacy NV-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Redcare Pharmacy NV: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...