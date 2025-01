NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 16 auf 10 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon prognostiziert den europäischen Halbleiteraktien für 2025 ein nur moderates Potenzial. Der Branchenzyklus dürfte bereits im ersten Halbjahr seinen Höhepunkt erreichen, schreibt er in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Das Branchenwachstum dürfte dann ein Plateau erreichen und die Aktienkurse daher weitgehend stagnieren. Eine überdurchschnittliche Entwicklung traut er den Titeln mit einem starken Auto- und Industriegeschäft zu. In diesem Bereich ist Infineon der Top-Wert des Experten vor ASM International. Bei Infineon, STMicro, Melexis und AMS-Osram dürften Umsatz und Margen in den kommenden Quartalen die Talsohle erreichen und sich 2026 erholen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 13:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: AT0000A3EPA4