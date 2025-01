München (ots) -Die ENTRO Service GmbH hat sich innerhalb weniger Jahre als einer der führenden Anbieter technischer Dienstleistungen in den Bereichen Zutrittssysteme, Brandschutz und Sicherheitstechnik in Deutschland etabliert. Mit einem bundesweiten Netzwerk und einem klaren Fokus auf zertifizierte Wartungs-, Service- und Reparaturleistungen erfüllt ENTRO nicht nur die steigenden Anforderungen von Unternehmen, die auf gesetzeskonforme Lösungen zur Betriebssicherheit und Energieeffizienz angewiesen sind, sondern sorgt auch dafür, dass die Systeme der Kunden zuverlässig und effizient arbeiten. Dies minimiert potenzielle Risiken und senkt langfristig die Betriebskosten.Marktstrategie und WachstumDie Sicherheits- und Brandschutzbranche wächst durch verschärfte regulatorische Anforderungen, ein grundsätzlich steigendes Sicherheitsbewusstsein und die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen und energieeffizienten Lösungen, welche Unternehmen zu erhöhten Investitionen veranlassen als auch verpflichten. ENTRO ist optimal positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Die Nachfrage nach zuverlässigen und zertifizierten Wartungs- und Reparaturdienstleistungen steigt kontinuierlich und bietet eine stabile Basis für nachhaltiges Wachstum in der DACH-Region. Darüber hinaus kann ENTRO die Bandbreite an Dienstleistungen aus einer Hand anbieten, was die zunehmende Komplexität auf Kundenseite entscheidend reduziert.Die ENTRO Gruppe setzt ihren Schwerpunkt auf Service, Wartung und Reparatur bestehender Objekte und Anlagen - ein Geschäftsmodell, das auf resilientes, wiederkehrendes Geschäft und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet ist. Rund 80 Prozent des Gruppenumsatzes werden mit Bestandskunden erzielt, was die hohe Qualität der Dienstleistungen und das Vertrauen der Kunden in die Gruppe unterstreicht. Als Zusammenschluss etablierter Unternehmen "aus der Branche, für die Branche", vereint die ENTRO Gruppe umfassende Expertise und überzeugt auch in konjunkturell schwächeren Phasen durch nachhaltiges Wachstum und Stabilität.Mit einem Jahresumsatz von rd. 30 Millionen Euro und rd. 200 Mitarbeitern bietet die Unternehmensgruppe bundesweit Dienstleistungen für sicherheitsrelevante Systeme wie:- Brandschutztüren/-tore- Zutrittskontrollen- Industrietore- Brandmeldeanlagen- Brandschutztechnik- SicherheitstechnikStarker Partner für NachfolgelösungenENTRO ist der bevorzugte Partner für Unternehmer, die ihre Nachfolge nachhaltig und zukunftssicher gestalten möchten. Als starker und persönlicher Partner bietet ENTRO maßgeschneiderte Lösungen, um Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation und Wachstumsphase zu führen. Dank einer klaren Strategie und einem verlässlichen Netzwerk schafft ENTRO langfristige Perspektiven für alle Beteiligten.Synergien und KompetenzaufbauDie ENTRO Gruppe nutzt Synergien in zentralen Bereichen wie Einkauf, IT, Marketing, Buchhaltung und Personalgewinnung, um den ganzheitlichen Serviceansatz kontinuierlich zu optimieren. Mit klaren Prozessen und einem starken Team begegnet ENTRO den Herausforderungen der Branche, darunter insbesondere dem Fachkräftemangel, der Digitalisierung und den wachsenden regulatorischen Anforderungen.Moderner Managementansatz und KundenorientierungDie Geschäftsführung setzt auf qualifizierte Mitarbeiter und exzellenten Service als Basis des Unternehmenserfolgs:- Sonja Eva Foremny (Dipl.-Wirtsch.-Ing.): "Dienstleistung bedeutet, den Kunden konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Unsere Philosophie: Wir behandeln unsere Kunden so, wie wir selbst behandelt werden möchten."- Jan Ingo Buschmeyer (Dipl.-Ökonom): "Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unserer Organisation. Sie machen den Unterschied und sorgen für unseren langfristigen Erfolg."Blick nach vorne: Ausbau und InnovationFür 2025 plant ENTRO sowohl organisches Wachstum als auch gezielte Akquisitionen, um die Marktpräsenz weiter auszubauen. Ziel ist es, bestehende Standorte zu stärken, neue Regionen zu erschließen und zusätzliche zertifizierte Dienstleistungen anzubieten. Mit einem wachsenden Netzwerk und einem klaren Fokus auf Betriebssicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit ist ENTRO bestens aufgestellt, um den Herausforderungen der Branche erfolgreich zu begegnen.Kontakt:ENTRO Service GmbHAurbacherstraße 381541 MünchenTel.: 089 69313 213-0Website (http://www.entro-service.de)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/entro-service-gmbh/)Xing (https://www.xing.com/pages/entro-service-gmbh)Instagram (https://www.instagram.com/entro_service_gmbh)Pressekontakt:ENTRO Service GmbHFrau Svenja UhrigMail: uhrig@entro-service.deTelefon: 040 / 3346 330-50Original-Content von: ENTRO Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178165/5945461