Die Biden-Administration erlässt die bisher härtesten Export-Kontrollen für AI-Chips. Nvidia protestiert, da man in Zukunft in den größten Teil der Welt nur noch eine begrenzte Zahl der begehrten AI-Chips liefern darf. VAT schafft die eigenen Prognosen. Der Auftragseingang steigt deutlich, aber das Umsatzwachstum bleibt nur bescheiden. Sika erreichte 2024 einen Rekordumsatz. Das Wachstum beruht im Wesentlichen auf Akquisitionseffekten, die insbesondere das Geschäft in der Region Americas treiben.Erneut prägt die Schwäche des ...

