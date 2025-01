BERLIN (dpa-AFX) - Der Bayer -Wirkstoff Elinzanetant gegen Wechseljahresbeschwerden hat in einer zulassungsrelevanten Studie zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen die Ziele erreicht. In der Phase-III-Studie Oasis 4 erreichte das Mittel alle primären Endpunkte und zeigte im Vergleich zu Placebo eine statistisch signifikante Verringerung der Häufigkeit von Hitzewallungen, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Behandelt wurden Brustkrebspatientinnen, bei denen diese mittelschweren bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS) durch eine Hormonsenkungstherapie verursacht wurden.

Sollte Elinzanetant in dieser Indikation zugelassen werden, wäre es eine Alternative für von Brustkrebs betroffene Frauen, die keine Hormonersatztherapie möchten oder eine solche aus gesundheitlichen Gründen nicht nutzen können. Die Patientinnen leiden oftmals unter Wechseljahresbeschwerden, da Hormonsenkungstherapien zu einem niedrigeren Östrogenspiegel führen.

Aktuell laufen bereits Anträge auf eine Marktzulassung von Elinzanetant in den USA, der EU und anderen Märkten weltweit zur Behandlung von Frauen mit mittelschweren bis schweren Hitzewallungen im Zusammenhang mit der Menopause.

Bayer ist auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto wegbrechen. Patente auf den Blutgerinnungshemmer laufen nach und nach in verschiedenen Regionen der Welt aus.