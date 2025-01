Mainz (ots) -Der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) feiert die erfolgreiche Integration des Entlass-Managers (https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager) in der Acura Fachklinik in Albstadt, Baden-Württemberg und markiert damit eine weitere Anbindung an ein Krankenhausinformationssystem (KIS). "Dieser Meilenstein unterstreicht die stetige Weiterentwicklung und den Erfolg unserer Software im Gesundheitswesen", betont Johannes Haas, Geschäftsführer Verbund Pflegehilfe.Die Digitalisierung verändert das Gesundheitswesen grundlegend - und der Entlass-Manager steht an vorderster Front dieser Entwicklung. Diese Software ist ein digitales Werkzeug, um Patienten nahtlos aus dem Krankenhaus zu einer Anschlussversorgung zu überführen. Die Kommunikation zwischen Sozialdiensten und Nachversorgern wird digitalisiert und die Verlegung und Entlassung von Patienten wird beschleunigt. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche kann der richtige Nachversorger mit wenigen Klicks gefunden werden."Der Entlass-Manager wird bereits in zahlreichen Kliniken erfolgreich eingesetzt und hat sich in der Praxis als unverzichtbares Hilfsmittel erwiesen. Zu den Nutzern zählen unter anderem das Ortenau Klinikum (regionaler Klinikverbund in Baden-Württemberg), das Klinikum Altenburger Land in Thüringen und das Kreisklinikum Siegen. In allen Einrichtungen wurde die Software KHZG-konform an die jeweiligen KIS angebunden und entspricht somit den Vorgaben des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG)", erklärt der Geschäftsführer.Ein Netzwerk von über 41.000 AnbieternDer Entlass-Manager bietet den Nutzern einen Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von über 41.000 Anbietern. Darunter sind Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Reha-Kliniken und Anbieter von Pflegehilfsmitteln. Kliniken können die Nachversorgung ihrer Patienten schnell, präzise und individuell planen. Was früher Tage oder sogar Wochen in Anspruch nahm, gelingt nun innerhalb von Minuten. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der Zeitersparnis, sondern auch auf einer spürbaren Entlastung der Klinikmitarbeitenden. Administrative Aufgaben werden reduziert, wodurch mehr Zeit für die direkte Betreuung der Patienten bleibt. Gleichzeitig wird die Qualität der Nachversorgung optimiert, da die Software eine passgenaue Vermittlung ermöglicht.In Zusammenarbeit mit über 300 KlinikenDie Software wurde in enger Zusammenarbeit mit über 300 Kliniken entwickelt, um eine effiziente Entlassung aus dem Krankenhaus zu ermöglichen. Der Entlass-Manager überzeugt durch höchste Standards in Datenqualität und Benutzerfreundlichkeit. Auch sorgt eine regelmäßig aktualisierte Datenbank dafür, dass alle Informationen stets auf dem neuesten Stand bleiben. Datenschutz und Qualität stehen dabei an erster Stelle: Der Entlass-Manager erfüllt alle Anforderungen der DSGVO und schützt sensible Patientendaten durch moderne Verschlüsselungstechnologien. Zudem unterstützt er das medizinische Personal bei der rechtssicheren Dokumentation im Entlassprozess.Pressekontakt:Samantha Ackermann01760 21420249presse@pflegehilfe.deOriginal-Content von: Verbund Pflegehilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138510/5945491