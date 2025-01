EQS-Media / 09.01.2025 / 09:16 CET/CEST

Dr. Wieselhuber & Partner vollzieht Generationswechsel



Dr. Wieselhuber & Partner (W&P), spezialisiert auf die Beratung von Familienunternehmen, hat mit Start 2025 den Generationswechsel in der Führung abgeschlossen: Mit der Ernennung eines Sprechers der Geschäftsführung und eines weiteren Managing Partners - jeweils Experten aus den eigenen Reihen - verabschiedet sich der Gründer Prof. Dr. Norbert Wieselhuber aus seiner Funktion als operativer Geschäftsführer, bleibt W&P aber als Hauptgesellschafter eng verbunden.



Jens Ekopf, der seit 2023 als Partner bei W&P den Bereich Business Performance Improvement (BPI) erfolgreich aufgebaut hat, wird zum 01. Januar 2025 Managing Partner. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen namhafter nationaler und internationaler Beratungshäuser.



Managing Partner Gustl F. Thum, seit über 20 Jahren für W&P in unterschiedlichen Leitungsfunktionen tätig, Experte für Familienunternehmen und verantwortlich für den Bereich Corporate Services, wird zum Jahresbeginn 2025 Sprecher der Geschäftsführung. In dieser Funktion ist er Nachfolger von Prof. Dr. Wieselhuber und wird als Bindeglied zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführung maßgeblich zur Stabilität des Unternehmens beitragen.



Ein erster Ausblick seitens Gustl F. Thum: "W&P wird seinem USP in der branchenübergreifenden Beratung von Familienunternehmen an der Schnittstelle von Gesellschaftern, Top-Management und Gremien treu bleiben." Der Schwerpunkt werde die kommenden Jahre auf der intensiven Begleitung der schon begonnenen, teilweise umfassenden Transformation der Familienunternehmen liegen: Von der Familien- und Unternehmensstrategie, über die Markt- und Kundenbearbeitung bis hin zum organisatorischen und prozessualen Umbau hin zu robusten, tragfähigen und zukunftsfähigen Geschäftsmodellen der Zukunft.



"Das Haus ist bestellt", so Prof. Dr. Norbert Wieselhuber bei der Verkündung der neuen Führungsorganisation: "Und es freut mich sehr, dass W&P mit den Berufungen aus eigenen Reihen seinen erfolgreichen Weg weiter gehen wird. Zukunft hat Herkunft - davon bin ich fest überzeugt".



Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner

Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist die führende branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Digitale Transformation, Business Performance sowie Restructuring & Corporate Finance, zu dem auch der Bereich (distressed) M&A zählt. Von seinen Standorten in München, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf bietet W&P seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern.



