© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Backpack Exchange übernimmt FTX EU und bringt mit innovativen, regulierten Krypto-Derivaten sowie einer neuen Handelsplattform frischen Wind in den europäischen Krypto-Markt.In einem bahnbrechenden Schritt hat Backpack Exchange, eine weltweit führende, regulierte Kryptowährungsbörse, den europäischen Ableger von FTX, FTX EU, übernommen. Dieser Deal, der sowohl vom Insolvenzgericht von FTX als auch von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) genehmigt wurde, markiert einen Wendepunkt für Backpack und könnte die gesamte Krypto-Landschaft in Europa verändern. Mit dieser Übernahme bringt Backpack eine lang ersehnte Innovation in die Region: regulierte Krypto-Derivate, darunter …