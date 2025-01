© Foto: Uwe Anspach/dpa

Der Baustoffkonzern gehört zu den "25 Aktien für 2025" der US-Bank. Analysten sehen noch jede Menge Aufholpotenzial bei den Baustoffvolumen und vielvesprechende Aussichten bei der Dekarbonisierung.Rückenwind für den Baustoff-Spezialisten Heidelberg Materials. Analysten der Bank of America (BofA) heben das Kursziel von 160 auf 175 Euro an. Die Aktie reagierte am Mittwoch mit einem Plus von fast 3 Prozent und notiert wieder knapp unter ihrem Allzeithoch aus dem Dezember. Die Aktie hat sich in den vergangnen zwölf Monaten um 50 Prozent steigern können. Das Unternehmen profitiere von einer vielversprechenden Kombination aus positiven Ergebnistrends, branchenspezifischen Katalysatoren und …