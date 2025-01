Unterföhring (ots) -"Big Brother" ist zurück und sixx wird über 50 Tage die Big Sister des großen Bruders. In "Big Brother - Die Show" werden die neuesten Entwicklungen und Geschehnisse aus dem Container analysiert - live vom "Big Brother"-Gelände in Köln. sixx zeigt die Live-Show ab Dienstag, 25. Februar 2025 immer montags bis freitags, um 19:15 Uhr.Ellen Koch, Senderchefin sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku: "Wir bei sixx sind und waren all die Jahre große Fans von 'Big Brother'. Deshalb sind wir sehr happy, dass wir zusammen mit Joyn für eine neue Staffel der bekanntesten Reality-Show der Welt das Zuhause im TV sind. Unter der Woche ist sixx jeden Abend live, jeden Abend gibt es Show. Wir lieben den direkten Dialog zu den Fans und lachen, lästern und diskutieren gemeinsam über alles, was im Container passieren wird."Was geschieht in Deutschlands bekanntester von Kameras überwachten Wohngemeinschaft? Wer serviert Beef? Wer flirtet mit wem? Wer landet auf der Nominierungsliste und wer muss ausziehen? Gemeinsam mit Gästen und den Zuschauer:innen werden die wichtigsten Szenen der Joyn-Tageszusammenfassung in "Big Brother - Die Show" angeschaut und analysiert, live in den Container geschaltet und Bewohner:innen auf dem Sofa begrüßt.Produziert wird "Big Brother - Die Show" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von sixx."Big Brother - Die Show" - ab 25. Februar 2025, montags bis freitags, um 19:15 Uhr, live auf sixx und auf Joyn"Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Montag, 24. Februar 2025 und die "Big Brother"-Tageszusammenfassungen ab Dienstag, 25. Februar 2025, immer montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: BigBrotherDEPressekontakt:Kevin Körber, Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129email: kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/5945518