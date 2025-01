Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 13. Januar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Kerzenleuchter, eine Farbserigrafie von James Rizzi, eine Kaffeemühle, ein Mainzelmännchen aus Bronze, einen Armreif und elf Miniaturbücher.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 14. Januar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei James-Bond-Plakate, eine Figurengruppe aus Porzellan, ein Tellurium, eine Silberplatte, einen Ring mit Diamantbesatz und einen Miniatur-Kalender.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 15. Januar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Porzellanfigur, ein Grammophon-Holzauto, eine Brosche, einen Kerzenständer, Ohrringe mit Saphiren und einen dreiteiligen Reisekoffer.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 16. Januar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren vier französische Geldscheine, einen Ring mit Topas, 12 Anatomie-Stempel, eine Schenkkanne in Entenform, eine Statuette und ein Herrenfahrrad.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 17. Januar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Collier, ein Armband, drei Ledersessel, eine Bronzefigur, ein Werbeplakat, elf Weihnachtsteller und ein Armband von Christian Dior.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5945536