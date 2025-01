Der DAX steht am Donnerstag unter Druck und muss nach den Gewinnen der Vortage abgeben. Doch was steckt dahinter? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Redcare Pharmacy und Delivery Hero, die beide gewinnen können. Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig agiert. Der Leitindex DAX verlor in den ersten Minuten auf Xetra 0,37 Prozent auf 20.243 Punkte.Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab um ...

