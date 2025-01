Nach der Tagesumkehr vom Dienstag ist die NVIDIA-Aktie gestern nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Rückblick: Volatiler Jahresbeginn für die NVIDIA-Aktie - nachdem die Kurse in den ersten drei Sitzungen des neuen Jahres bereits 11,3% an Wert zulegen konnten, kam es am Dienstag zu einer scharfen Tagesumkehr. Dabei waren die Notierungen ...

