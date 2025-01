Volkswagen hat seine ursprünglich bis Ende 2024 laufende "Kaufprämie" für Elektroautos in Deutschland in Höhe von 3.570 Euro um drei Monate verlängert. Den VW ID.3 gibt es also nun bis zum 31.03.2025 weiterhin zum Startpreis von unter 30.000 Euro. "Die Kaufprämie - jetzt verlängert!", schreibt Volkswagen in einer auffälligen, gelben Info-Box auf der Website des Online-Konfigurators. Die fünf Elektromodelle der Marke VW werden dort auch als Aktion ...

