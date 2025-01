FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Dank einer Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser IB (HAIB) haben die Aktien von Hypoport die jüngste Stabilisierung fortgesetzt. Am Vormittag kletterten sie an der MDax -Spitze um 6,2 Prozent auf 186,60 Euro nach oben. Allerdings hatte sich der Wert der Aktien von Juli bis Dezember vergangenen Jahres mehr als halbiert - von in der Spitze 347 Euro auf unter 170 Euro.

Jüngste Daten von Destatis belegten eine sich beschleunigende Zahl von Hypotheken-Transaktionen im vierten Quartal, schrieb HAIB-Analyst Simon Keller. Diese würden begleitet von steigenden Immobilienpreisen. Im laufenden Jahr dürfte der deutsche Hypothekenmarkt um 15 Prozent wachsen. Vor allem die Handelsplattformen Finmas und Genopace seien im Expansionsmodus./bek/mis

