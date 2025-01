Berlin (ots) -Frühe Bildung braucht Priorität - auch im Wahlkampf! Die Stiftung Kinder forschen appelliert in fünf Punkten an die Politik, Bildungsgerechtigkeit, Fachkräftegewinnung und verbindliche Qualitätsstandards in Kitas auf die politische Agenda zu setzen - für starke Kinder und eine nachhaltige Zukunft.Migration, Steuern, Klima - diese wichtigen Themen dominieren derzeit die heiße Wahlkampfphase vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Doch: Für die neue Bundesregierung sollte auch die frühkindliche Bildung oberste Priorität haben. Die Stiftung Kinder forschen fordert die politischen Parteien in Deutschland auf, die MINT-Bildung, insbesondere im frühkindlichen Bereich, in der kommenden Legislaturperiode nachhaltig zu stärken."Mit guter früher Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung legen wir heute nichts Geringeres als die Grundlagen unserer Gesellschaft von morgen. MINT-Bildung fördert Selbstregulations- und Basiskompetenzen, kritisches Denken, Innovationskraft und Unternehmertum!", sagt Dr. Tobias Ernst, Vorstand der Stiftung Kinder forschen.Deutschlands Kitas fehlt qualifiziertes Personal, eine gezielte Finanzierung nach Standortbedarf, mehr individuelle Kompetenzförderung von Kindern sowie eine Verbindlichkeit von Bildungsplänen. Die Stiftung fordert deshalb konkret:1. Bildungsgerechtigkeit erhöhen2. Verstärkte Maßnahmen zur Gewinnung von Kita-Fachkräften3. Frühe MINT-Bildung stärken4. Frühe mathematische Bildung als Chance nutzen5. Standards für Bildungsqualität festlegen: Individuelle Förderung und verbindliche BildungspläneDie fünf Punkte beinhalten (https://www.stiftung-kinder-forschen.de/fileadmin/Redaktion/4_Ueber_Uns/Positionen/Forderungen_Bundestagswahl_2025_Stiftung-Kinder-forschen.pdf) eine bedarfsgerechte und dauerhaft gesicherte Finanzierung, Maßnahmen zur Gewinnung qualifizierter Kita-Fachkräfte, eine stärkere Förderung von MINT-Bildung und mathematischen Kompetenzen ab dem Kita-Alter sowie verbindliche, bundesweit einheitliche Qualitäts- und Bildungsstandards. Durch gezielte Investitionen, Reformen und Kooperationen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sollen Bildungsungerechtigkeiten abgebaut, die Innovationsfähigkeit Deutschlands gesichert und die Zukunftschancen aller Kinder verbessert werden."Die Umsetzung dieser Forderungen sichert nicht nur die Zukunft unserer Kinder, sondern stärkt Deutschland als Innovationsstandort nachhaltig", sagt Ernst. "Wir können es uns angesichts der zahlreichen Herausforderungen, vor denen das Land steht, nicht leisten, auch nur ein Kind zurückzulassen. Deshalb muss die Kita der Ort sein, an dem alle Kinder die notwendigen Kompetenzen erwerben, um selbstbewusst und erfolgreich ihren weiteren Bildungsweg beschreiten zu können."Lesen Sie das ganze Forderungspapier. (https://www.stiftung-kinder-forschen.de/ueber-uns/positionen/c3493)Pressekontakt:Stiftung Kinder forschenBoris DemrovskiPressesprecherRungestr. 1810179 BerlinTel 030 23 59 40 -207presse@stiftung-kinder-forschen.dewww.stiftung-kinder-forschen.deOriginal-Content von: Stiftung Kinder forschen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126571/5945568