FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,11 Prozent auf 131,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,56 Prozent.

Überraschend gute Daten zur deutschen Produktion belasteten die Anleihekurse ein wenig. Die Gesamtproduktion legte nach zwei Rückgängen wieder zu. Der Anstieg war auch stärker als erwartet. "So sehr das Zahlenmaterial erfreut, mit Blick auf die deutsche Industrieproduktion ist seit dem Jahr 2018 ein fallender Trend auszumachen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Vielerlei Unternehmen verlassen aus Kostengründen oder aufgrund von Arbeitskräftemangel Deutschland." Gitzel fordert die künftige Bundesregierung auf, den Forschungsbereich zu stärken, da die Abwanderung von Produktion in günstigere Fertigungsstandorte im Ausland anhalten dürfte.

In der Eurozone stehen am späten Vormittag noch Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im November an. In den USA werden keine Daten erwartet. An diesem Donnerstag werden in den USA wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/jkr/mis