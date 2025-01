Der Top-Tipp der Woche arbeitet an der Mobilität von morgen. Mit den Fahrassistenzsystemen der Firma mit Sitz in Israel könnte autonomes Fahren bald im Mainstream ankommen.Johann Jungwirth arbeitete bereits für Mercedes-Benz, Volkswagen und Apple. Verwirklichen konnte sich der in Schleswig-Holstein aufgewachsene Vordenker im Bereich Mobilität allerdings nie so richtig. Eingebunden ins Korsett der großen Auto- oder Tech-Konzerne musste Jungwirth seine Ideen und Visionen, was Robotaxis und autonomes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...