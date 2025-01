Bayreuth (ots) -Der Medizinprodukte-Hersteller medi hat mit PrehApp, einem Hersteller von medizinischer Software, eine weitere Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) auf den Markt gebracht: companion shoulder für Patient:innen mit Schulterläsionen. Entwickelt wurde die browserbasierte App in Zusammenarbeit mit Physiotherapeut:innen, Sportwissenschaftler:innen und Ärzt:innen - nutzbar ist sie auf Computern, Tablets und Smartphones für die Dauer von 90 Tagen. Nach companion patella - proved by Deutsche Kniegesellschaft ist dies die zweite DiGA, die medi gemeinsam mit dem Hersteller PrehApp einführt.Die Digitalisierung bietet große Chancen, um das deutsche Gesundheitswesen und die Versorgung von Patient:innen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Mit der Digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) companion shoulder bringt der Software-Hersteller PrehApp in Kooperation mit medi die Digitalisierung weiter voran. Die neue browserbasierte App begleitet Patient:innen mit der Indikation Schulterläsionen (M75)."Mit den Digitalen Gesundheitsanwendungen ist im Oktober 2020 ein neuer Baustein in die Regelversorgung des deutschen Gesundheitssystems gekommen", erklärt Dr. Katja Senn, Managerin Digitale Produkte bei medi. "DiGA können bei der Therapie eine sinnvolle Ergänzung der ärztlichen Tätigkeit sein - und haben das Potenzial, die Patientenversorgung signifikant zu verbessern. Wir von medi denken deshalb digitale Innovation jeden Tag neu und arbeiten an ganzheitlichen Lösungen, um Versorgungslücken zu schließen sowie eine zeit- und ortsunabhängige Alternative durch DiGA zu fördern." Entwickelt wurde das videogestützte Trainingsprogramm bei Schulterläsionen in enger Abstimmung mit Physiotherapeut:innen, Sportwissenschaftler:innen und Ärzt:innen.Optimaler Erfolg mit adaptivem Video-TrainingsprogrammPatient:innen mit Schulterläsionen erhalten mit companion shoulder ein für das Krankheitsbild spezifisches adaptives Trainingsprogramm, bestehend aus Übungen in den Bereichen Mobilisation, Kräftigung und Koordination. Basierend auf tagesaktuellen persönlichen Angaben zu Schmerz- und Belastungsempfinden wird der bewegungstherapeutische Trainingsplan im Verlauf der Therapie mithilfe eines Algorithmus kontinuierlich an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer:innen angepasst. Ziel ist es, die Fehlbelastung und Überlastung von Strukturen der betroffenen Schulter zu verringern, die Funktionalität zu verbessern und Schmerzen zu reduzieren. Im weiteren Verlauf der Therapie soll die verbesserte Biomechanik stabilisiert werden, um nachhaltige Effekte für eine maximale Beweglichkeit zu erreichen. Zusätzlich werden den Nutzer:innen während des gesamten Trainingsprogramms wichtige Informationen zu Krankheitsbild, Krankheitsbewältigung und Behandlungspfad in einer Fachbibliothek zur Verfügung gestellt. Dazu Dr. Katja Senn: "Diese Artikel wurden von unseren wissenschaftlichen Expert:innen erstellt und sollen Anwender:innen dabei helfen, ihr Krankheitsbild und die Ursachen besser zu verstehen - für einen nachhaltigen Erfolg und eine langfristige Reduzierung der Schmerzen." Trainingsfortschritte können anhand einer Statistik und übersichtlichen Darstellung des Therapieverlaufs eingesehen werden; für eine ärztliche Konsultation ist der Therapiebericht downloadbar.Maximilian Schenke, niedergelassener Orthopäde als Geschäftsführer der Orthopädischen Chirurgie Oberpfalz in Schwandorf, über die Vorteile von Digitalen Gesundheitsanwendungen: "Mit DiGA erreichen wir tendenziell mehr Patient:innen, die medizinische Hilfe benötigen und können diese schneller versorgen. Anwender:innen können direkt nach der Freischaltung starten und zeit- und ortsunabhängig trainieren. Für den optimalen Trainingserfolg mit companion shoulder ist es empfehlenswert, drei- bis fünfmal pro Woche zu trainieren. Gerade diese Kontinuität kann zu besseren und schnelleren Erfolgen führen. Zudem wird die Eigenverantwortung der Patient:innen gestärkt und die Therapietreue erhöht." Sofern medizinisch nicht anders verordnet, beträgt die Gesamtdauer der Nutzung zunächst 90 Tage. Eine weitere Verwendung beziehungsweise Verschreibung kann nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Verordnet werden kann companion shoulder von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen.Allgemeine Hintergrundinformationen zu DiGADie Digitalen Gesundheitsanwendungen werden auch als "Apps auf Rezept" bezeichnet. Bei den DiGA handelt es sich um Medizinprodukte niedriger oder mittlerer Risikoklasse, die auf digitalen Technologien basieren. Wenn die App vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft und in das Verzeichnis erstattungsfähiger Digitaler Gesundheitsanwendungen aufgenommen wurde, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten. Bei der privaten Krankenversicherung muss die Kostenübernahme individuell angefragt werden.Fachinformationen für den Sanitätsfachhandel sind unter Telefon 0921 912-333, E-Mail auftragsservice@medi.de erhältlich.Surftipps:www.medi.biz/companion-shoulder/www.medi.biz/companion-patella/www.medi.de/produkte/apps/digas/www.medi.de/diagnose-therapie/schulterschmerzen/schulterlaesion/www.medi.de/diagnose-therapie/schulterchmerzen/impingementsyndrom-uebungen/Zweckbestimmung: Die Digitale Gesundheitsanwendung companion® shoulder ist ein therapeutisches Trainingsprogramm für Patienten mit Schulterbeschwerden. Dabei werden den Patienten individualisierte Therapieinhalte evidenzbasiert und leitliniengerecht zum Eigentraining bereitgestellt und auf Basis der Patientenangaben an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst. Zusätzlich bietet ein edukativer Bereich medizinische Wissensartikel.Erläuterungen zur medizinischen Zweckbestimmungcompanion® shoulder ist nicht dafür bestimmt, Informationen zu liefern, die für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen herangezogen werden kann.Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deJanine LenhartCommunication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-2819E-Mail: j.lenhart@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/5945588