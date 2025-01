Hannover (ots) -Qualität reicht nicht länger aus, um als Handwerksbetrieb zu bestehen. Um seine Partner bei der Akquise neuer Kunden und Mitarbeiter zu unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, setzt Alexander Thieme von der A&M Unternehmerberatung GmbH auf praxiserprobte, individuell auf die Bedürfnisse des Betriebs abgestimmte Methoden. Kern seines Erfolgsrezepts ist ein Full-Service-Modell, das Handwerkern neben der Akquise auch die Vorqualifikation von Anfragen abnimmt. Wie das in der Praxis gelingt, erfahren Sie hier.Handwerker können es sich längst nicht mehr leisten, sich nur durch Stammkunden und wiederkehrende Serviceleistungen über Wasser zu halten. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit benötigen sie eine größere Zahl an Aufträgen mit hohen Margen, damit das Geschäft weiterhin läuft. Schnell ist die Website neu aufgesetzt, die ersten Werbekampagnen laufen - und doch bleiben die wirklich lohnenden Neukunden aus. "Viele Betriebe machen den Fehler, zu breit gestreut für ihre Leistungen zu werben. Anstatt die drei bis fünf Prozent der Kunden anzusprechen, die sich für besonders lukrative Produkte und Leistungen interessieren, gehen sie dadurch in der Masse unter", erläutert Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH."Wer das Meiste aus der Arbeitszeit seiner Mitarbeiter und einem begrenzten Werbebudget herausholen will, muss sich auf die ertragreichsten Projekte und Zielgruppen konzentrieren", fährt Alexander Thieme fort. "Dies erfordert neben zielgruppenbetontem Marketing auch eine funktionierende Vertriebs-Pipeline, die planbar für neue Kunden sorgt." Als Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung ist Alexander Thieme unter den führenden Experten für die Neukundengewinnung im Handwerk und in der Industrie. Mittels digitaler Marketingstrategien und eines umfassenden Pakets an Serviceleistungen sorgen er und sein Team dafür, dass Handwerker planbar neue Aufträge generieren und ihre Umsätze nachhaltig steigern.Wer die Zielgruppe nicht kennt, verpasst die besten ChancenIn der Angebotspalette eines Handwerkers befinden sich zahlreiche Leistungen, die nur geringe Gewinnmargen einbringen - darunter insbesondere Service- und Wartungsleistungen. Für diese lohnt es sich daher auch nicht, individuelles Marketing zu betreiben. Stattdessen rät Alexander Thieme dazu, gezielt die Produkte und Zielgruppen zu identifizieren, die hohe Erträge versprechen. "Das Marketing sollte sich idealerweise auf Projekte konzentrieren, bei denen ein Ertrag von mindestens 2.000 bis 3.000 Euro realistisch ist", erklärt Alexander Thieme. "Wir stehen unseren Kunden gerne dabei zur Seite und helfen ihnen dabei, diese Projekte zu identifizieren."Darüber hinaus gilt es, die Zielgruppe möglichst genau einzugrenzen und Streuverluste zu minimieren. Zu diesem Zweck setzt die A&M Unternehmerberatung auf umfassende Datenanalysen, um relevante Personengruppen zu identifizieren. "Einkommen, Wohngegend, Tracking-Daten und andere Merkmale entscheiden, ob sich ein Kunde für den Betrieb lohnt", so der Experte weiter. "Die Analyse dieser Daten ermöglicht es uns, Werbeanzeigen gezielt an Menschen auszuspielen, die für profitable Handwerksprojekte zu begeistern sind."Die Kundschaft gut abholen - vom Angebot zum VertragsabschlussUm Kunden planbar abzuholen, muss das Angebot für sie nicht nur attraktiv sein, sondern einen konkreten Handlungsdruck aufbauen. "Der Kunde muss beim Angebot eines Handwerkers das Gefühl bekommen, dass es sich lohnt, jetzt zu handeln", erläutert Alexander Thieme. "Dies lässt sich am besten durch Angebote erreichen, die einen klaren Mehrwert gegenüber der Konkurrenz bieten." Dabei geht es allerdings nicht um Rabatte, vielmehr sollten Handwerker auf exklusive Angebote und Extras setzen, die ihre Preise rechtfertigen. Beispielsweise könnte beim Einbau einer Küche nützliches und hochwertiges Zubehör mitgeliefert werden, um einen zusätzlichen Kaufanreiz zu schaffen.Ist das Interesse geweckt, gehen Alexander Thieme und sein Team ihren Kunden kompetent bei der Bearbeitung der eingehenden Anfragen zur Hand. "Wir prüfen bereits am Telefon, ob Interessenten tatsächlich als Kunden für unsere Partner geeignet sind", erklärt der Experte. Dazu gehört nicht nur die Frage, ob der Kontakt theoretisch für die Leistung bezahlen könnte, sondern auch, ob er Entscheidungsträger ist und zeitnah zum Kauf bereit wäre. "Indem wir nur passende Kunden an unsere Partner weiterleiten, ersparen wir Handwerkern die aufwendige Vorqualifikation. Der Partner muss anschließend nur noch den Kunden vor Ort beraten und zum Abschluss führen", erklärt Alexander Thieme.Planbare Umsatzsteigerung durch individuelle BeratungMit Unterstützung der Experten der A&M Unternehmerberatung konnten bereits zahlreiche Handwerksbetriebe ihren Umsatz merklich steigern. Ebenso führen die höheren Abschlussquoten im Verkaufsgespräch dazu, dass Handwerker weniger Zeit in vergebliche Vorleistung investieren müssen.Wie genau der Prozess abläuft, ist jedoch von den individuellen Gegebenheiten abhängig. "Unser Ziel ist es, unseren Partnern durch maßgeschneiderte Strategien mehr Planbarkeit und Wachstum zu ermöglichen. Wenn ein Handwerker seinen Betrieb weiterentwickeln möchte, bieten wir also gerne eine kostenfreie Beratung an", so Alexander Thieme abschließend.Möchten Sie das volle Potenzial Ihres Handwerks- oder Industriebetriebs realisieren und Ihren Umsatz planbar steigern? Möchten Sie das volle Potenzial Ihres Handwerks- oder Industriebetriebs realisieren und Ihren Umsatz planbar steigern? Dann wenden Sie sich an Alexander Thieme und erfahren Sie im unverbindlichen Erstgespräch, wie Sie zum Top-Betrieb in Ihrer Region werden!