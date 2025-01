Hannover (ots) -Die MADSACK Mediengruppe hat ihr zuletzt 2013 verändertes Corporate Design weiterentwickelt und positioniert sich als digitales Medienunternehmen. Die Konzerngeschäftsführung von MADSACK hat den modernisierten Markenauftritt konzernweit vorgestellt.Thomas Düffert, CEO von MADSACK: "Auf der Grundlage unseres unverrückbaren journalistischen Kerns hat sich unser Unternehmen in den letzten zehn Jahren publizistisch, technologisch, kulturell und wirtschaftlich deutlich weiterentwickelt. Madsack ist heute in erster Linie ein digitales Medienunternehmen. Gleichzeitig ziehen wir eine besondere Stärke aus dem Verbund von starken Regionalmedien. Das neue Corporate Design unterstreicht unseren Anspruch an Tradition und Modernität und schlägt die Brücke zu unseren erfolgreichen Medienmarken."Im Verbund und digitalDas neue Design schärft die Identität der Marke und schafft einen einheitlichen Auftritt für alle Marken und Gesellschaften der Mediengruppe. Die konsistente Gestaltung aller Medienmarken der MADSACK Mediengruppe symbolisiert die besondere Stärke des Verbundes und die Ausrichtung auf die digitale Zukunft. Die Einführung umfasst die Umstellung der digitalen und analogen Kanäle der Unternehmensmarke MADSACK, einschließlich der Integration in Webseiten, Social Media und Geschäftsausstattung.Klare Symbole für Tradition und ZukunftDas neue Corporate Design verbindet die Historie von MADSACK mit einem innovativen und modernen digitalen Auftritt. Im Zentrum der neuen visuellen Identität stehen folgende Markenelemente:- Das stilisierte und 1927-28 erbaute Anzeiger-Hochhaus aus Hannover repräsentiert den journalistischen Kern von MADSACK. Als Bildmarke steht es für die digitale Zukunft und setzt ein Zeichen für die Identifikation und die Herkunft im Lokalen.- Die Farbe Kupfergrün, inspiriert von der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses, unterstreicht die Balance zwischen Bewahrung von Tradition und Innovationsfähigkeit.- Die Wortmarke mit einer eigenständigen Gestaltung: Das "A" in der Wortmarke zitiert aus dem Schriftzug am Anzeiger-Hochhaus. Es wird zum prägnanten Designmerkmal für den eigenständigen Schriftzug neben der Bildmarke.- Die Kreisform symbolisiert die Stärke der regionalen Marken im Verbund.- Die Digitalität als Verbindung der analogen Herkunft und digitalen Zukunft wird durch Animation, Farben, Icons und grafische Elemente zu einem gesamtheitlichen visuellen Erscheinungsbild.Über MADSACKDie MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen Medien. Zum Portfolio zählen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,4 Mio. Abonnements, bestehend aus rund 500.000 Print-Only-Abos, 280.000 Digital-Only-Abos und 500.000 Newsletter-Abos. Dazu beziehen rund 110.000 Abonnentinnen und Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehören zudem diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Digitalgeschäft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.Pressekontakt:Lucia Mecke und Celina LeinUnternehmenskommunikationT: 0511 518 - 2633/- 2634unternehmenskommunikation@madsack.deOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107714/5945606