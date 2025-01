Die VW-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und rutschte um 0,9 Prozent auf 88,48 Euro ab. Dieser Abwärtstrend spiegelt die anhaltenden Herausforderungen des Automobilkonzerns wider, der sich derzeit in einer umfassenden Restrukturierungsphase befindet. Besonders bemerkenswert ist der erhebliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro, was einer Differenz von über 45 Prozent entspricht. Die Geschäftszahlen des vergangenen Quartals zeigten bereits eine deutliche Abschwächung, mit einem Gewinn pro Aktie von 2,42 Euro gegenüber 7,76 Euro im Vorjahreszeitraum.

Einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt

Im Rahmen eines weitreichenden Kostensenkungsprogramms plant der Wolfsburger Konzern nun einschneidende Maßnahmen. Für die Jahre 2025 und 2026 sollen die Ergebnisbeteiligungen und erhöhte Urlaubsentgelte der Mitarbeiter gestrichen werden. Auch die Führungsebene bleibt von den Sparmaßnahmen nicht verschont - die Manager-Boni sollen in den kommenden Jahren schrittweise um bis zu acht Prozent gekürzt werden. Diese Entwicklungen belasten zusätzlich den Aktienkurs, während Analysten ein mittleres Kursziel von 110,20 Euro prognostizieren.

