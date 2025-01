Die Marke VW hat 2024 weltweit rund 383.100 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert und damit 10.600 weniger als 2023. Davon wurden alleine 62.253 in Deutschland zugelassen - womit VW hierzulande die stärkste Elektromarke ist. Im Vorjahr hatte die Marke VW noch 393.700 E-Autos der ID.-Reihe ausgeliefert, was damals einem Plus von 21,1 Prozent zu 2022 entsprach. Die 383.100 vollelektrischen Auslieferungen im Jahr 2024 bedeuten also einen Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...