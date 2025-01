Nordholz (ots) -Am Freitag, den 10. Januar 2025 um 9 Uhr, wird der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, die Marineflieger in Nordholz besuchen. Er informiert sich zu den vielfältigen Fähigkeiten und der zukünftigen Ausrichtung der "fliegenden Flotte" sowie über den Stand der Einführung neuer Waffensysteme.Die eng getakteten Wechsel aller fliegenden Waffensysteme parallel zu den zahlreichen Einsätzen, Missionen und Übungen, stellen die Marineflieger vor vielfältige Herausforderungen. Eine dieser Herausforderung ist die Schaffung der für die neuen Waffensysteme einsatzrelevanten Infrastruktur am Standort Nordholz.Nach Ankunft des Verteidigungsministers wird er mit Soldatinnen und Soldaten der in Nordholz stationierten Flugzeuge und Hubschrauber ins Gespräch kommen und sich über die Einführung des Mehrzweckhubschraubers NH-90 NTH "Sea Lion" sowie die bevorstehende Umstellung vom Seefernaufklärer P-3C "Orion" auf P-8A "Poseidon" sowie vom Bordhubschrauber Sea Lynx Mk88A auf NH-90 "Sea Tiger" in 2025 informieren.Anschließend an den Rundgang in der Werfthalle spricht der Bundesminister mit den Marinefliegern in vertraulicher Runde über die zahlreichen anstehenden Veränderungen am Standort.Während des Gespräches werden die Marineflieger den Medienvertretenden ihr Können und die Fähigkeiten ihrer Waffensysteme präsentieren.Im Anschluss ist ein Pressestatement des Bundesministers der Verteidigung geplant.Hintergrundinformationen zum MarinefliegerkommandoDas Marinefliegerkommando ist einer der drei Großverbände der Deutschen Marine. Ihm unterstehen die Seeluftstreitkräfte der Bundeswehr. Zu ihren Aufgaben gehören die Überwachung großer Seeräume sowie die Seekriegsführung aus der Luft gegen Ziele über und unter Wasser, aber auch der Such- und Rettungsdienst Search and Rescue sowie der Transport von Personal und Material.Die Marineflieger kooperieren einerseits eng mit der Flotte: Langstreckenflugzeug P-3C "Orion", Bordhubschrauber "Sea Lynx" Mk88A und Fregatten sind das "Team U-Boot-Jagd" der Marine. Andererseits können gerade die "Orions" als Seefernaufklärer eigenständig weiträumige Seegebiete kontrollieren. Der NH-90 NTH "Sea Lion" dient entweder als Mehrzweck- und Transporthubschrauber für die Flotte oder als Rettungshubschrauber für den Search and Rescue-Dienst vor den Küsten Deutschlands.Stationiert sind alle Luftfahrzeuge der Marine in Nordholz an der Nordseeküste Niedersachsens. Organisiert sind sie in zwei Verbänden, die beide dem Großverband Marinefliegerkommando unterstehen: die Flugzeuge im Marinefliegergeschwader 3 "Graf Zeppelin", die Hubschrauber im Marinefliegergeschwader 5. Rund 2.500 Bundeswehrangehörige arbeiten für das Marinefliegerkommando.Weitere Informationen:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/organisation/marinefliegerkommandoHinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht Marineflieger in Nordholz eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Freitag, den 10. Januar 2025. Eintreffen bis spätestens 6 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinefliegerstützpunkt Nordholz, Peter-Strasser-Platz, 27639 Wurster NordseeküsteProgramm: bis 06:00 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden an der Hauptwache,anschl. Personen und Gepäckkontrolle sowie Einweisung in das Programm08:00 Uhr Transport der Medienvertretenden zur Ramp 708:30 Uhr Aufstellen für Bildpunkt "Einfliegen des Ministers"09:00 Uhr Ankunft und Begrüßung des Ministers09:15-09:45 Uhr Gespräche zwischen Minister und Soldatinnen und Soldaten an Hubschraubern und Flugzeugen in der Werfthalle09:50 Uhr Beginn der vertraulichen Gesprächsrunde. Möglichkeit eines Bildes zu Beginn.10:00-10:30 Uhr Flugvorführung Marineflieger für Medienvertretendeanschließend Pressestatement des Bundesministers der Verteidigunganschließend Aufstellen für Bild "Abflug des Ministers"Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 9. Januar, 15:00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum Marine per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421 68 5800 / 6163E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5945627