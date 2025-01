Oldenburg (ots) -Die Energiewirtschaft befindet sich im Umbruch: Hohe Kundenerwartungen, die Energiewende sowie sinkende Erträge stellen Stadtwerke vor große Herausforderungen. Weil besonders kleine und mittlere Unternehmen dabei zunehmend unter Druck geraten, haben es sich Aaron Brück und Philipp Boros mit der Seals Group GmbH zur Aufgabe gemacht, sie gezielt dabei zu unterstützen, im Wettbewerb zu bestehen. Ihr Ziel ist es, Stadtwerken dabei zu helfen, ihre vertrieblichen Ziele zu erreichen, damit sie den neuen Anforderungen gerecht werden können. Wie die Seals Group die Vertriebserfolge steigert, erfahren Sie hier.Stadtwerke stehen zunehmend vor Herausforderungen in der Kundengewinnung, -bindung und -rückgewinnung: Während sie früher als Alleinversorger für Strom und Gas einen stabilen Kundenstamm hatten, führen die Liberalisierung der Märkte, die Digitalisierung und die hohe Wechselbereitschaft der Kunden heute zu einem Kundenabstrom. Zusätzlich bringen neue Technologien wie Wärmepumpen, Glasfasernetze und Photovoltaikanlagen neue vertriebliche Anforderungen. Viele Stadtwerke scheitern daran, die Transformation im Vertrieb zu meistern. "Besonders alarmierend ist, dass viele Stadtwerke die Dringlichkeit der Lage zwar erkennen, aber trotzdem nicht handeln", warnt Aaron Brück, der gemeinsam mit Philipp Boros die Seals Group GmbH gegründet hat. "Die Herausforderung liegt darin, den Kunden neue Produkte zu verkaufen und gleichzeitig die Mitarbeiter auf die veränderten Anforderungen vorzubereiten.""Stadtwerke müssen jetzt flexibel und anpassungsfähig sein, um im dynamischen Markt zu bestehen", erklärt Philipp Boros. "Dafür müssen sie Zukunftsthemen aktiv angehen und ihre Vertriebsstrategie frühzeitig anpassen, um langfristig erfolgreich zu bleiben." Die Seals Group GmbH unterstützt Stadtwerke und Energieversorger dabei, die Herausforderungen der Energiewende zu meistern. Mit maßgeschneiderten Vertriebsstrategien hilft das Unternehmen Stadtwerken und Energieversorgern, die Anforderungen der Branche zu erfüllen und Vertriebsziele zu erreichen - auch durch die Übernahme von Vertriebsaktivitäten. Dabei setzt die Seals Group auf hohe Umsetzungsgeschwindigkeit und Qualität. Ein besonderer Fokus liegt derzeit auch auf der Unterstützung in den Bereichen Kundengewinnung, -bindung und -rückgewinnung, denn die Experten wissen: Stadtwerke müssen jetzt handeln, um sich weiterhin am Markt zu behaupten.Erfolgsfaktoren für Stadtwerke: Neukundengewinnung, Kundenbindung und Rückgewinnung"Die größten Herausforderungen für Stadtwerke bestehen derzeit darin, Neukunden zu gewinnen, Bestandskunden zu binden und verlorene Kunden zurückzugewinnen", erklärt Aaron Brück. "Um diese Ziele zu erreichen, ist ein gut abgestimmter Mix aus direkter Ansprache, gezielten Marketingmaßnahmen und einem konsequenten Qualitätsmanagement entscheidend." Der Direktvertrieb, beispielsweise durch direkte Ansprache der Kunden an der Haustür, und die Promotion am Point of Sale bilden dabei die Grundlage für eine erfolgreiche Neukundengewinnung. Diese Maßnahmen sollten durch Marketingkampagnen wie Mailings oder Plakate ergänzt werden, die die Reichweite erhöhen und zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen.Doch Neukundengewinnung ist nur ein Teil des Erfolgs. Ebenso wichtig ist es, bestehende Kunden langfristig zu binden. Mit gezielten Quality Calls können Stadtwerke nicht nur das Vertrauen der Kunden gewinnen, sondern auch langfristige Beziehungen aufbauen, die weit über den ersten Vertragsabschluss hinausgehen. Darüber hinaus bieten diese Maßnahmen auch die Möglichkeit, verlorene Kunden zurückzugewinnen. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, Vertragsverlängerungen im Rahmen von Promotionaktionen oder beim Direktvertrieb aktiv anzubieten. Nur durch eine ganzheitliche und langfristig ausgerichtete Strategie, die sowohl die Neukundengewinnung als auch die Bestandskundenbindung und Rückgewinnung umfasst, können Stadtwerke ihre Marktposition nachhaltig sichern und im Wettbewerb erfolgreich bleiben.Die Seals Group: Ihr Partner für erfolgreiche Vertriebsoptimierung und nachhaltigen ErfolgHier kommt die Seals Group ins Spiel: Als erfahrene Branchenexperten unterstützt das Team Stadtwerke und Energieversorger dabei, ihre Vertriebsprozesse gezielt zu optimieren und signifikante Umsatzsteigerungen zu erzielen. Ihr Ziel ist es, gemeinsam mit ihren Kunden die Vertriebsaktivitäten zu maximieren. Ihr Steckenpferd liegt bei seriösem und nachhaltigem Door-to-Door-Vertrieb, der mit strengen Qualitätsmaßnahmen und fundierten Schulungen sichergestellt wird. Den Grundstein dazu legt das Team bereits im Onboarding: In enger Zusammenarbeit mit den Versorgern erhalten die projektbeteiligten Mitarbeiter umfassende Trainings, die durch eine speziell entwickelte, kampagnenbezogene E-Learning-Plattform ergänzt werden. Diese sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter optimal auf die Anforderungen der jeweiligen Kampagne vorbereitet sind, um so die Vertriebserfolge ihrer Kunden zu maximieren und gezielt Neukunden zu gewinnen.Zusätzlich setzt die Seals Group auf eine intensive Partnerbetreuung, die für nahtlose Abläufe sorgt. "Unser Außendienst wird durch ein eng verknüpftes Innendienstteam unterstützt. Wir können unsere ohnehin starken Partner so noch stärker machen, ihre Outputqualität maximieren und ihnen bei Fragen sofort weiterhelfen. Das gibt es so am Markt sonst nirgendwo. Wir liefern unseren Kunden täglich Auswertungen zu wichtigen Kennzahlen wie Konversionsraten, die durch die Anbindung an Power BI jederzeit übersichtlich und transparent verfügbar sind", erklärt Philipp Boros. "Dank dieser umfassenden Unterstützung sind wir der zuverlässige Partner für Stadtwerke, die in einem herausfordernden Markt langfristig erfolgreich bleiben möchten."Sie möchten Ihre vertrieblichen Ziele endlich erreichen und sich dabei von erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Philipp Boros und Aaron Brück (https://seals-group.de/karriere/) und vereinbaren Sie einen Termin für Ihr Strategiegespräch!Pressekontakt:Seals Group GmbHVertreten durch: Aaron Brück & Philipp BorosMail: info@seals-group.dehttps://seals-group.de/Pressekontakt:Heidrun Romichh.romich@seals-group.deOriginal-Content von: Seals Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174744/5945626