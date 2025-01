Gold: Rallye zündet wieder, wenn...

Anzeige / Werbung Gold besser timen mit den Daten vom US-Optionsmarkt Bis Ende Oktober war Gold auf knapp 2800 US-Dollar angestiegen. Anschließend setzte eine mehrmonatige Korrektur ein. Deren unteres Ende war mit 2550 US-Dollar (siehe damalige Analyse hier) anhand der Daten vom Optionsmarkt vorab erkennbar. Nun werfen wir wieder einen Blick auf den Optionsmarkt, der auf Grund seiner enormen Größe auf den Futures-Markt und spezifische Marken strahlt. Wir sehen bei 2700 Punkte (blauer Balken) die erste wichtige Hürde. Gelingt es, diese Marke deutlich zu durchstoßen, so kann direkt auch die wichtige 2750er-Marke genommen werden. Gegen beide Marken lauten viele Wetten am Optionsmarkt, speziell für den Februar-Abrechnungstermin. 5x Portfolio ab 1. Februar Nebenberuflich und systematisch-duplizierbar den Einsatz vervielfachen! 20x 1041 Euro Frühbucher-Rabatt hier sichern: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/ Geraten durch ein Überwinden einer solchen Marke in den Wochen vor der Abrechnung viele Spekulanten in Schieflage, so kann dies sie unter Zugzwang bringen. Oft werden dann die zugrunde liegenden Futures gekauft, um das nach oben theoretisch unbegrenzte Verlustrisiko einer verkauften Call-Option zu kontrollieren und einzudämmen. Auf der Unterseite haben wir bei 2600 und 2550, sowie 2500 US-Dollar ein hohes Put Open Interest. Diese Marken fungieren als starke Supportzone. Erst bei Unterschreiten der 2500-Dollar-Marke würde das bullishe Szenario kippen. Fazit: Noch liegt eine Patt-Situation vor, die aber mit einem Ausbruch über die benannten Marken aufgelöst werden kann. Die Intermarkets und auch die Saisonalität deuten für die Zeit bis Juli mehrheitlich gen Norden. Insofern sind Impulse in Richtung des Bullen-Trends wahrscheinlicher. Im 5x Portfolio sind 96 Setups gebündelt, die zwischen 500 und bis zu 2000% auf das eingesetzte Kapital erzielen. Wir bilden Dich in den Strategien aus und setzen sie in den ersten 12 Monaten gemeinsam und transparent um. Info's & Platz zum Early-Bird-Preis mit 1041 Euro Rabatt sichern unter: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/ Das 5x Portfolio verdiente allein binnen der letzten 10 Jahre 1,2 Millionen auf 50.000$ Startsumme! 500%-Strategien in einem Portfolio ab 1. Februar Ab 1. Februar startet unsere Kombination aus Ausbildung und Umsetzung mit unserem 5x Portfolio. Infos und Early-Bird-Rabatt hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD

