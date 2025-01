Die Schweizer Bellevue Group verstärkt ihre Präsenz im asiatischen Markt durch die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft in Singapur. Die Bellevue Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. soll als strategischer Brückenkopf dienen, um die Marktbearbeitung in der Region zu intensivieren und das Wachstumspotenzial optimal auszuschöpfen. Diese Expansion baut auf dem bereits etablierten Geschäftsvolumen auf und zielt darauf ab, die bestehende Kundenbasis sowie die verwalteten Vermögen in den kommenden Jahren systematisch zu erweitern.

Strategische Führung und Wachstumspläne

Die Leitung der neuen Niederlassung übernimmt der Head Distribution Asia Pacific, der bereits in den vergangenen zwei Jahren maßgeblich am Aufbau des Asiengeschäfts beteiligt war. Die Geschäftsführung plant, das Team vor Ort schrittweise zu verstärken, um die Marktdurchdringung zu erhöhen. Mit einem aktuellen Kundenvermögen von 6,7 Milliarden Schweizer Franken positioniert sich der spezialisierte Asset Manager optimal für weiteres Wachstum in dieser dynamischen Wirtschaftsregion.

