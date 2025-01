Nordex erhält von wpd den Auftrag für neun Turbinen. Diese sollen in drei deutschen Projekten zum Einsatz kommen. Verbunden damit ist auch die Wartung der Anlagen in den kommenden 20 Jahren. Errichtet werden sollen die Turbinen in Kalletal (Nordrhein-Westfalen), Diepholzer Busch (Niedersachsen) und Gnutz (Schleswig-Holstein). Die Lieferung soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...