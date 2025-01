Westgold steigert Goldproduktion im zweiten Quartal 2025

Anzeige / Werbung

Westgold Resources berichtete, dass das Unternehmen nach der Fusion mit Karora Resources im August 2024 eine deutliche Zunahme der Goldproduktion verzeichnet habe. Die vorläufigen Produktionszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 weisen eine klare Verbesserung auf.

Goldproduktion steigt

Westgold habe im zweiten Quartal 2025 eine Goldproduktion von 80.886 Unzen (ca. 2.520 Kilogramm) erreicht, was einem Anstieg im Vergleich zu den 77.369 Unzen des ersten Quartals entspreche. Die Produktion des ersten Halbjahres belaufe sich somit auf 158.255 Unzen. Dabei ist zu beachten, dass das Geschäftsjahr von Westgold nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wie es in Deutschland üblich ist. Stattdessen beginnt es am 1. Juli und endet am 30. Juni des folgenden Jahres. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es in der zweiten Jahreshälfte weitere Produktionssteigerungen anstrebe, um die Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen.



Diese Zunahme sei vor allem auf Optimierungen in den Minen Bluebird-South Junction und Beta Hunt zurückzuführen. Insbesondere in der Beta-Hunt-Mine seien umfangreiche Infrastrukturverbesserungen, wie der Ausbau der Wasser- und Energieversorgung sowie der Belüftung, durchgeführt worden. Westgold rechne damit, diese Maßnahmen bis Ende des dritten Quartals abzuschließen. Parallel dazu verlaufe die Entwicklung der Great Fingall-Mine bei Cue planmäßig, und der erste Erzabbau sei für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.