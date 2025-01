Der Deutsche Unternehmerbrief

Die Bundesstatistiker gaben heute morgen zwar nur vorläufige Daten für den November bekannt. Aber +2,1 % gegenüber dem Oktober sind eine gute Nachricht. Wenngleich mit kleinem Schönheitsfehler: Nicht auszuschließen ist, dass die Zahlen deshalb so gut aussehen, weil bereits bei Auftragserteilung relativ sicher war, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen würde. Denn die Ausfuhren deutscher Verarbeiter in die USA stiegen im November um 14,5 % auf 14 Mrd. Euro (im Vergleich zum Vormonat). Damit einsam an der Spitze der Drittstaaten, in die deutsche Waren und Güter geliefert wurden. Fehlt noch das Ergebnis gegenüber dem Vorjahresmonat: -3,5 % stehen hier zu Buche. Auch die Einfuhren gaben im November nach - um 3,3 % im Vergleich zum Oktober 2024 und um 2,9 % gegenüber dem November 2023. Trotz allem ist ein Plus in der Außenhandelsbilanz festzuhalten in Höhe von 19,7 Mrd. Euro.Annerose Winkler