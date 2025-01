London, 9.Januar 2025 (ots/PRNewswire) -Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine Wachstumsinvestition in Zero100 Community Limited ("Zero100" oder das "Unternehmen") in Partnerschaft mit den Gründern und dem bestehenden Managementteam getätigt hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.Zero100 ist das führende branchenübergreifende Forschungs- und Informationsunternehmen, das Führungskräfte aus einer Reihe führender globaler Unternehmen wie Nike, Walmart, Unilever, Pfizer, Google, Honeywell, Volvo Cars und viele andere miteinander verbindet und strategisch berät. Kunden nutzen die Peer-Networking-, Daten-, Forschungs- und Beratungsdienste des Unternehmens, um ihre globalen Lieferkettenstrategien zu gestalten und den Fortschritt bei langfristigen Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen zu beschleunigen. Das 2021 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in London (Großbritannien) beschäftigt über 50 Mitarbeiter und unterhält Büros in London und New York.Zero100 wird weiterhin von Mitbegründer und CEO Olly Sloboda und dem bestehenden Managementteam geleitet werden.Olly Sloboda kommentierte: "Unsere Partnerschaft mit LLCP kommt zu einem sehr spannenden Zeitpunkt für Zero100 und ich bin sehr stolz auf das, was unser Team im Namen der Kunden erfunden hat. Die nachweisliche Erfolgsbilanz von LLCP bei der Unterstützung von Unternehmern und die umfassende Erfahrung im Bereich der Informationsdienste werden dazu beitragen, unsere Vision der Revolutionierung des Marktes für Supply Chain Intelligence zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem LLCP-Team zusammenzuarbeiten, um auf dem beträchtlichen Schwung von Zero100 aufzubauen.Josh Kaufman, Partner und Head of Europe bei LLCP, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Olly und seinem Managementteam. Sie haben ein sehr beeindruckendes Unternehmen aufgebaut, und wir freuen uns sehr, sie in der nächsten Wachstumsphase zu begleiten. Zero100 ist einzigartig positioniert, um seine Kunden bei der Umsetzung ihrer Ziele für die Lieferkette auf Vorstandsebene zu unterstützen, die durch die steigende Komplexität des Handels und die zunehmende technologische Innovation bestimmt werden. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen in diesem nächsten Wachstumskapitel zu unterstützen.Zero100 wird die achte Investition von Levine Leichtman Capital Partners Europe II, SCSp sein. Über seine Fonds hat LLCP umfangreich in die Bereiche Daten, Informationsdienste und Lieferketten investiert, darunter in Skill Dynamics, AGDATA, Law Business Research und CreditInfo.LLCP wurde von PwC (Finanzen und Steuern), Willkie Farr & Gallagher (Recht) und Simon Kucher (Handel) beraten.Das Management wurde von Raymond James (Fusionen und Übernahmen), Hogan Lovells (Recht), Eight Advisory (Finanzen) und Deloitte (Steuern) beraten.Über Levine Leichtman Capital Partners Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 40 Jahren in verschiedene Zielbranchen investiert, darunter Business Services, Franchising & Multi-unit, Education & Training sowie Engineered Products & Manufacturing. LLCP wendet eine differenzierte Structured-Private-Equity-Investitionsstrategie an, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP ist der Ansicht, dass es durch die Investition in eine Kombination aus Schuld- und Eigenkapitaltiteln den Managementteams Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative als traditionelles privates Beteiligungskapital sein kann.Das globale Team von LLCP von engagierten Anlageexperten wird von 10 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 20 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit der Gründung hat LLCP etwa 15,6 Milliarden Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in über 100 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein Vermögen in Höhe von 10,0 Milliarden Dollar und hat Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt.Kontakt:Isabel Moon,imoon@llcp.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2349427/LLCP_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/levine-leichtman-capital-partners-investiert-gemeinsam-mit-dem-management-in-zero100-302346791.htmlOriginal-Content von: Levine Leichtman Capital Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100725/5945720