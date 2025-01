München (ots) -Das Jahr 2025 beginnt mit einem sportlichen Highlight, der Handball-WM der Männer. Vom 14. Januar bis zum 02. Februar sind alle 108 Spiele der Weltmeisterschaft LIVE auf Sportdeutschland.TV zu sehen. Der Sport-Streaminganbieter bietet ein gewohnt umfassendes Entertainment-Paket für alle Handball-Fans in Deutschland und versammelt ein Top-Team aus gestandenen Kommentatoren und fachkundigen Experten und Expertinnen auf der eigenen Plattform.Übertragungskonzept und ModellAlle 108 Spiele der Handball-WM gibt es nur beim Online-Sportsender, hier verpassen die Handball-Fans keine Entscheidung und keinen spannenden Moment. Dafür sorgt vor allem die innovative und exklusive Live-Konferenz auf Sportdeutschland.TV. Während der Vor- und Hauptrunde wird es täglich mindestens eine Live-Konferenz geben, in der sich ein Duo aus Kommentator und Expert:in allen Parallelspielen widmet. So wird das Handball-Erlebnis auf Sportdeutschland.TV noch attraktiver und spannender für alle Fans der Weltmeisterschaft.Alle Spiele der DHB-Auswahl sowie weitere Highlight-Partien werden zusätzlich einzeln kommentiert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben also die Wahl, welche Übertragung sie verfolgen. Alle Spiele der WM sind im Nachgang als Video-on-Demand verfügbar. Außerdem bietet der Online-Sender zusätzlich auf seinem YouTube-Kanal Highlight-Zusammenschnitte aller Partien an.Drei ehemalige DHB-Stars als Expert:innen dabeiMit Paul Drux ist ein 127-facher Nationalspieler zum ersten Mal als Experte auf Sportdeutschland.TV im Einsatz. Der 29-Jährige beendete erst im Oktober seine aktive Karriere und zählte bis zuletzt zum DHB-Aufgebot. Ebenfalls Teil des Experten-Teams ist Silvio Heinevetter, ehemaliger DHB-Torwart und Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2016. Auch für den 40-Jährigen ist es der erste Einsatz auf Sportdeutschland.TV. Komplettiert wird das Expert:innen-Trio von Ex-Nationalspielerin Ina Großmann. Die ehemalige DHB-Linksaußen ist ein bekanntes und beliebtes Gesicht beim Sport-Streaminganbieter, zuletzt war sie im Dezember bei der EM der Frauen aktiv.Auch auf dem Kommentatorenstuhl nimmt geballte Handball-Expertise Platz. Hier ist mit Dennis Baier ebenfalls ein Neuling dabei. Mit Tobias Schimon, Maik Thiele und Ulf Kahmke dürfen sich die Handball-Fans auf drei Kommentatoren freuen, die bereits in der Vergangenheit die WM-Übertragungen auf Sportdeutschland.TV begleitet haben. Zusätzlich zum siebenköpfigen Team wird es naturgemäß auch einige spannende Gäste aus der Welt des Sports geben, die Teil der Übertragungen sein werden.Sportdeutschland.TV: Einmalige Zahlung, kein AboNur auf Sportdeutschland.TV zahlen Nutzer:innen für das, was sie sich anschauen möchten. Ohne Abo, ohne Zusatzkosten und ohne jegliche Art der Verlängerung. So auch bei der Handball-WM der Männer 2025.Um das volle Programm und alle Spiele in voller Länge live und on Demand sehen zu können, bietet Sportdeutschland.TV den Nutzer:innen einen Turnierpass für nur 15,00EUR an. Des Weiteren sind wie gewohnt auch einzelne Spiele käuflich erwerbbar.Empfang auf allen GerätenDie Handball-WM der Männer 2025 auf Sportdeutschland.TV ist ausschließlich in Deutschland empfangbar. Nutzer:innen können die Handball-WM auf ihrem PC via Browser, in der Smartphone-App (Android und iOS), oder per Smart-TV-App auf ihrem Fernsehgerät verfolgen.Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:15. Januar 2025, 20:30 Uhr: Deutschland vs. Polen17. Januar 2025, 20:30 Uhr: Schweiz vs. Deutschland19. Januar 2025, 18:00 Uhr: Deutschland vs. TschechienAlle weiteren Infos finden Sie unter: https://aktionen.sportdeutschland.tv/handball-wm-maennerPressekontakt DOSB New Media:Sven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5945711