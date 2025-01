Leipzig (ots) -Webfleet, einer der weltweit führenden Anbieter von Flottenmanagementlösungen, definiert die wegweisenden Themen und Trends in der Digitalisierung des Flottenmanagements für 2025: Produktivität, Sicherheit, Compliance und Nachhaltigkeit. Mit intelligenten digitalen Lösungen begleitet Webfleet Fuhrparkmanager bei der Transformation hin zu effizienteren und umweltfreundlicheren Flotten."2025 wird ein weiteres Jahr der Transformation für Flottenmanager. Daten ermöglichen Flotten, sich weiterzuentwickeln. Mithilfe kluger Analysen können Maßnahmen abgeleitet, Ineffizienzen getilgt und in Chancen umgewandelt werden. KI ist der Motor dieses Wandels. Sie erlaubt nicht nur, das Potenzial bestehender Flottendaten optimal auszuschöpfen. Flottenbetreiber meistern mit ihrer Hilfe auch aktuelle Herausforderungen und bestimmen auf innovative Weise die eigene Zukunft mit. Unternehmen erkennen zunehmend den Wert der aus ihren Fahrzeugen generierten Daten und setzen auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz, um diese optimal zu nutzen", erklärt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region bei Bridgestone Mobility Solutions.Die Trends 2025 im Überblick:Trend #1: Produktivität steigern, Kosten senkenEffizienz bleibt oberste Priorität. Die Senkung von Betriebskosten und Effizienzsteigerungen sind die entscheidenden Faktoren für Flottenmanager, um innerhalb der nächsten fünf Jahre in digitale Lösungen zu investieren. Daten helfen Flotten, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen zu senken sowie produktiver, kosteneffizienter und sicherer unterwegs zu sein. Schon heute bewältigen Betriebe dank ihres Datenmanagements makroökonomische Herausforderungen und nutzen ihre Chancen.Trend #2: Compliance sicherstellenNeue gesetzliche Anforderungen erhöhen den Druck auf viele Flottenmanager, zunehmend auf ein KI-gestütztes Datenmanagement zu setzen. Immer stärker verlangt das betriebliche Nachhaltigkeitsmanagement von ihnen, komplexe Entscheidungen zu treffen. Die nötige Informationsbasis lässt sich zwar schon heute gezielt aufbereiten, allerdings kann KI dabei unterstützen, anspruchsvolle Datenanalysen schneller durchzuführen. Fuhrparkmanager planen darum verstärkt, ihre Flotten mit KI-gestützten Lösungen auszurüsten.Trend #3: NachhaltigkeitMit der Zunahme von Elektro- und Hybridfahrzeugen in Fuhrparks steigt die Bedeutung eines effizienten Lademanagements und einer nachhaltigen Flottenstrategie. Telematiklösungen unterstützen Unternehmen bei der Umstellung ihrer Flotten sowie im laufenden Betrieb. Der Einsatz eines professionellen Emissionsmanagements und klimaschonender Antriebe verbessert die Kosteneffizienz sowie das Image von Unternehmen.Trend #4: Sicherheit für Fahrer und FahrzeugeNicht zuletzt bestimmen die Themen Sicherheit und Unfallprävention durch den Einsatz von auf KI basierenden Tools und datengestützten Maßnahmen das Jahr 2025. Datenbasiertes Flottenmanagement nimmt dabei erfolgskritische Faktoren wie Schulungen, Fahrermanagement und vorausschauendes Wartungsmanagement mit in den Blick.Webfleet leitet die Trends aus seiner Studie zur Fuhrparkdigitalisierung 2024 (https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/lp/fleet-digitisation-report/) sowie intensiver Forschungsarbeit ab und bietet Unternehmen zukunftssichere Technologien, um den Herausforderungen von morgen souverän zu begegnen.EndeÜber Webfleet:Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 20 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X: @WebfleetNews (https://twitter.com/WebfleetNews). Weitere Informationen über Bridgestone EMIA finden Sie unter www.bridgestone-emia.com (https://bridgestone-emia.com/) und im Bridgestone Newsroom (https://press.bridgestone-emia.com/)Pressekontakt:WebfleetDana Schmidtdana.schmidt@webfleet.com+49 173 888 78 00Kontakt PR-AgenturPIOUte Schirmackute.schirmack@pio-com.de+49 30 2089 870 42Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173043/5945726