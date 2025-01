EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ALBIS Leasing AG steigert Neugeschäft und Marge 2024 auf Rekordniveau



09.01.2025 / 11:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ALBIS Leasing AG steigert Neugeschäft und Marge 2024 auf Rekordniveau Neugeschäftsvolumen wächst um 12 Prozent auf 101,5 Mio. € (2023: 90,7 Mio. €)

Anstieg der prozentualen Marge auf 18,2 Prozent (2023: 15,0 Prozent)

Weiterhin stabile Risikolage im Portfolio bei makroökonomisch herausforderndem Umfeld Hamburg, 9. Januar 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) blickt auf eine starke Neugeschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit 101,5 Mio. € hat die ALBIS das Neugeschäftsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent gesteigert und liegt damit im oberen Bereich des im August angepassten Prognoserahmens für 2024 (95,0 bis 102,5 Mio. € Neugeschäft). Sascha Lerchl, Vorstand, sagt: "Es freut mich sehr, dass wir im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Neugeschäftsvolumen mit 101,5 Mio. € wieder das Rekordniveau des Jahres 2019 erreicht haben. Gleichzeitig ist es uns gelungen, unsere Margen - und somit unsere Profitabilität - weiter deutlich zu erhöhen: So haben wir sowohl die prozentuale Marge um mehr als drei Prozentpunkte auf über 18 Prozent als auch die absolute Marge um 36 Prozent auf 18,5 Mio. € gesteigert - und für die ALBIS historische Rekordwerte erzielt. Damit setzen wir unseren Kurs des profitablen Wachstums konsequent fort." Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 unterstreichen den Erfolg der strategischen Ausrichtung der ALBIS auf das margenstarke Small Ticket-Geschäft und das Kernsegment 'Handel/Hersteller'. In diesem Segment hat die ALBIS im vergangenen Jahr sowohl beim Volumen (+39 Prozent) als auch bei der prozentualen Marge (+44 Prozent) ein überproportionales Wachstum realisiert. Im vierten Quartal 2024 erhöhte sich das Neugeschäft um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 21,4 Mio. € (Q4 2023: 20,4 Mio. €). Die ALBIS knüpfte somit an die positive Geschäftsentwicklung der vorangegangenen Quartale des Jahres 2024 an. Auch im letzten Quartal des Jahres war das Handelssegment mit einem Anstieg des Neugeschäfts um 17,5 Prozent auf 14,9 Mio. € (Vorjahresquartal: 12,6 Mio. €) der zentrale Wachstumstreiber. Angesichts der hohen Granularität und Diversifizierung des Leasingportfolios bewertet die ALBIS die Risikolage auch in Anbetracht der anhaltend angespannten geopolitischen und makroökonomischen Lage weiterhin als stabil. "Obwohl das wirtschaftliche Umfeld im vergangenen Jahr nicht einfacher geworden ist, blicken wir sehr zufrieden auf unsere Geschäftsentwicklung im Jahr 2024. Der nachhaltige Erfolg unserer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2022 spiegelt sich zum einen im starken Neugeschäftswachstum, zum anderen aber vor allem auch in der deutlich gesteigerten Profitabilität der ALBIS wider. Dadurch werden wir aller Voraussicht nach in der Lage sein, unseren Aktionärinnen und Aktionären auch für das Geschäftsjahr 2024 wieder eine attraktive Dividende auszuschütten - ganz im Einklang mit unserer Dividendenpolitik", betont Sascha Lerchl. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T+49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



09.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com