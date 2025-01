FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein kräftiges Umsatzwachstum von Redcare Pharmacy dank elektronischer Rezepte hat die Aktie der Online-Apotheke am Donnerstag auf einen Erholungspfad geschickt. Nach einer ausgeprägten Kursschwäche seit Mitte Dezember, während der das Papier rund 25 Prozent an Wert eingebüßt hatte, könnte die Bodenbildung nun erreicht sein.

Am späten Vormittag stieg das Papier der einstigen Corona-Profiteurin um 4,4 Prozent auf 125,80 Euro, nachdem es zeitweise fast bis auf 130 Euro nach oben geklettert war. Am Vortag noch war der Anteilsschein weiter abgerutscht und hatte bei 118,40 Euro ein Tief seit September 2024 erreicht. Seit dem Ende der Corona-Pandemie ruhen die Hoffnungen der Anleger vor allem auf dem E-Rezept, dessen Einführung in Deutschland sich jedoch überraschend schwierig und langwierig gestaltet hatte.

"Die Umsatzdynamik bei Redcare Pharmacy setzt sich positiv von den allgemein eher tristen Trends im Online-Geschäft ab", schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. In der Folge gewinne das Unternehmen Marktanteile hinzu. Besonders positiv hob Bosse das starke Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten auf dem deutschen Markt hervor, das durch die Markteinführung von Cardlink im Mai vorangetrieben worden geworden sei. Die Cardlink-Lösung ermöglicht es Nutzern, orts- und zeitunabhängig E-Rezepte mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte einzulösen.

Martin Comtesse von Jefferies führt das starke Umsatzwachstum besonders auf die Entscheidung des Managements im Herbst zurück, die Werbeausgaben anzuheben. "Das hat sich ausgezahlt und zu einem 142-prozentigen Umsatzwachstum durch rezeptpflichtige Medikamente in Deutschland geführt." Obendrein wachse auch das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln in allen Regionen weiterhin deutlich, vor allem international. Da die Zahlen insgesamt aber weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, richte sich der Fokus nun auf den Ausblick für 2025, der am 11. März veröffentlicht werde./ck/bek/men