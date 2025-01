© Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Wire

Unisplendour will in Hongkong durchstarten: Das chinesische Tech-Unternehmen plant Insidern zufolge ein Zweitlisting, das bis zu einer Milliarde US-Dollar einbringen und das Wachstum weiter ankurbeln könnte.Das chinesische Cloud-Computing- und IT-Infrastrukturunternehmen Unisplendour strebt Insidern zufolge noch in diesem Jahr eine Zweitnotierung in Hongkong an, die dem Unternehmen rund eine Milliarde US-Dollar einbringen könnte. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Unisplendour mit Sitz in Peking hat Banken eingeladen, sich als Konsortialführer zu bewerben, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Offizielle Stellungnahmen zum geplanten Börsengang …