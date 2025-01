© Foto: travel mania - Adobe Stock

Starke Zahlen von der Modemarke Uniqlo. Ein kleiner Schatten liegt allerdings auf dem China-Geschäft.Mit kuscheligem Fleece zum Erfolg. Fast Retailing, Betreiber der globalen Bekleidungskette Uniqlo, meldete am Donnerstag Ergebnisse für das erste Quartal, die leicht hinter den Prognosen der Analysten zurückblieben. Der Gewinnrückgang in China überschattete dabei die starken Umsätze auf dem Heimatmarkt in Japan. Fast Retailing teilte mit, dass der Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf 157,6 Milliarden Yen (966,81 Millionen Euro) gestiegen sei. Damit lag das Ergebnis leicht unter der Konsensprognose der Analysten von 160 Milliarden Yen (982 Millionen Euro). Fast Retailing …