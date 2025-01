Die meistgehandelten Produkte: Meta schafft Faktenchecker ab!

Der DAX® steht kaum verändert knapp unter der 20.300 Punkte-Marke. Gestern ging es vormittags bis auf 20.480 Punkte hoch, bis der deutsche Leitindex seine Gewinne wieder abgab. Steigende Anleiherenditen in den USA und Großbritannien haben kaum einen Einfluss auf die Anleger. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Meta Platforms.

Das Unternehmen hat es jüngst in die Schlagzeilen aller Medien geschafft. Der Social-Media-Gigant möchte seine Hassrede-Regelungen in den USA aufweichen. Dabei soll die Zusammenarbeit mit Faktenprüfern beendet werden. Damit will Mark Zuckerberg die freie Meinungsäußerung festigen. Die Aktie gab daraufhin etwas nach und fiel gestern um knapp 1 Prozent auf 610,72 USD. Doch auch eine weitere Nachricht einer Zusammenarbeit mit eBay wurde angekündigt. eBay-Angebote sollen direkt auf dem Facebook-Marktplatz angezeigt werden. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf BioNTech sind bei den Anlegern gefragt. Die Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens konnte am vergangenen Dienstag im Xetra-Handel auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren klettern. Befeuert wurde die Aktie durch eine Zunahme von Grippe- und Coronafällen in den USA. Gestern ging es an der Nasdaq jedoch wieder um 3,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen und Pfizer haben in den USA einen Vergleich erzielt und müssen umgerechnet 1,2 Milliarden EUR an die NIH und Universität von Pennsylvania zahlen. Zuletzt stehen Long Faktor-Optionsscheine auf NVIDIA im Blickpunkt der Anleger. Am Dienstag kletterte die Aktie auf ein neues Allzeit-Hoch, drehte dann aber ins Minus und gab rund 6 Prozent ab. Gestern gab es kaum Bewegung im Papier.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call UG1ARM 1,81 20289,50 Punkte 20136,47 Punkte 103,79 Open End DAX® Put HD30T2 3,38 20284,50 Punkte 20595,52 Punkte 72,69 Open End DAX® Call UG1ARR 1,42 20289,50 Punkte 20176,48 Punkte 130,49 Open End Rheinmetall AG Call UG1VKR 2,50 648,20 EUR 622,00 EUR 24,30 Open End Siemens Energy AG Call UG0UR3 2,73 51,61 EUR 49,224591 EUR 17,56 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD4PWU 5,66 643,60 EUR 675,00 EUR 5,52 18.06.2025 Meta Platforms Inc. Call HD4LCK 11,72 610,73 USD 620,00 USD 3,15 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Call HD5QWS 13,86 610,73 USD 490,00 USD 3,58 18.06.2025 DAX® Call HD6KUG 1,67 20292,43 Punkte 16000,00 Punkte 10,53 16.09.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 2,80 643,60 EUR 700,00 EUR 8,35 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,73 331,64 USD 221,20 USD 3 Open End BioNTech SE Long HD36DC 7,28 122,15 USD 97,74 USD 5 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 15,05 643,90 EUR 432,64 EUR 3 Open End Deutsche Lufthansa AG Long HC4Q5T 0,90 5,70 EUR 3,89 EUR 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 2,90 140,045 USD 105,11 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.2025; 10:35 Uhr;

