Weiterstadt (ots) -› Neuer Enyaq steht als SUV und Coupé mit jeweils zwei Batteriegrößen und drei Antriebsoptionen von 150 kW (Škoda Enyaq 60/Enyaq 60 Sportline 150 kW (204 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,5 - 16,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Škoda Enyaq Coupé 60/Enyaq Coupé 60 Sportline 150 kW (204 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,1 - 16,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A) bis 210 kW1 bereit (Škoda Enyaq 85/ Enyaq 85 Sportline 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,9 - 16,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Škoda Enyaq 85x/Enyaq 85x Sportline 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,7 - 16,8 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Škoda Enyaq Coupé 85/Enyaq Coupé 85 Sportline 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,7 - 15,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Škoda Enyaq Coupé 85x/Enyaq Coupé 85x Sportline 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,4 - 16,3 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A)› Škoda Enyaq 60 startet ab 44.400 Euro, Enyaq Coupé 60 beginnt bei 46.850 Euro› Serienausstattung legt bei unveränderten Preisen zu und umfasst unter anderem den prädiktiven Abstandsassistent (pACC), beheizbares Lenkrad, 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic uvm.› Beide Karosserieversionen auch als Sportline-Version mit schwarzen Designdetails, schwarzen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und hochwertiger Ausstattung verfügbarGestern hat Škoda Auto den neuen Enyaq im Rahmen der Weltpremiere enthüllt. Bereits ab heute nimmt die tschechische Marke Bestellungen für den Nachfolger seines elektrischen Bestsellers entgegen. Die beiden Karosserievarianten SUV und Coupé stehen jeweils mit zwei Batteriegrößen zur Wahl. Die Leistungspanne reicht von 150 kW bis 210 kW1. Die Versionen 60 und 85 verfügen über einen Elektromotor und Hinterradantrieb. Als 85x rüstet Škoda den Enyaq und das Enyaq Coupé mit einem zusätzlichen Elektromotor vorne und dadurch mit Allradantrieb aus. Der neue Enyaq will die Erfolgsgeschichte des Vorgängers fortsetzen und überzeugt mit umfangreicherer Serienausstattung, verbesserter Aerodynamik, digitalen Neuerungen, nachhaltigen Materialien sowie Elementen der neuen Designsprache Modern Solid.Die Designsprache Modern Solid zeigt sich im Tech-Deck-Face in Hochglanz-Schwarz, einem durchgehenden Lichtband, dem neuen Škoda Schriftzug in Unique Dark Chrome auf der Fronthaube und der exklusiven Enyaq-Farbe Olibo-Grün. Der neue Enyaq weist einen Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,245 auf, der des neuen Enyaq Coupé beträgt nur cw 0,225. Im WLTP-Fahrtzyklus führt der gesenkte Luftwiderstand bei beiden Versionen zu größeren Reichweiten von bis zu 586 Kilometer2 beim Enyaq und bis zu 596 Kilometer2 beim Enyaq Coupé. Damit eignet sich die rein elektrische Modellreihe auch ideal für die Langstrecke. Die Lithium-Ionen-Batterie des Enyaq 60 bietet eine Gesamt-Bruttokapazität von 63 kWh. Die größere Batterie mit einer Bruttokapazität von 82 kWh kommt für die Modellversionen 85 und 85x zum Einsatz. Alle Varianten des neuen Škoda Enyaq unterstützen hohe Laderaten: von 135 kW beim Enyaq 85 über 165 kW beim Enyaq 60 bis zu 175 kW für den Enyaq 85x. Von zehn auf 80 Prozent laden Enyaq 85 und 85x in 28 Minuten, beim Enyaq 60 dauert es 24 Minuten.Neuer Enyaq: höherwertige Serienausstattung bei stabilen PreisenDie Preise bleiben gegenüber dem Vorgänger unverändert. Den Enyaq 60 bietet Škoda ab 44.400 Euro an, das Enyaq Coupé 60 startet ab 46.850 Euro. Nichtsdestotrotz wartet der neue Enyaq mit einer umfangreicheren Serienausstattung auf. Nun immer mit an Bord sind etwa Fahrprofilauswahl, proaktiver Insassenschutz mit Heckaufprallerkennung, Spurwechselassistent, prädiktiver Abstandsassistent (pACC), Verkehrszeichenerkennung und eine Vorbereitung für die Anhängerzugvorrichtung. Für Komfort im Alltag mit dem Fahrzeug sorgen die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorn und hinten sowie Rückfahrkamera, KESSY Advanced mit Annäherungs- und Walkaway-Funktion, beheizbare Vordersitze, Lenkradheizung und dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset).Die Design Selection Loft schafft mit zeitlosen Schwarz- und Grautönen ein harmonisches Ambiente im Interieur, die dunkelgrauen Sitzbezüge besitzen einen Stoff-/Kunstledermix. Serienmäßig rollt der Enyaq auf 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Regulus in Anthrazit-glanzgedreht.Darüber hinaus besitzen Enyaq und Enyaq Coupé serienmäßig Scheinwerfer in LED-Technologie, ein 13-Zoll-Infotainmentdisplay inklusive Navigationssystem, Bluetooth-Freisprechanlage, Wärmepumpe und Ambientebeleuchtung. Via SmartLink und Wireless SmartLink lassen sich Smartphones schnell und einfach mit dem Fahrzeug koppeln. Die Sprachassistentin Laura nutzt auch Fähigkeiten des KI-basierten Chatbot ChatGPT und kann so auf vielseitige Fragen antworten.Betont sportlich: Enyaq Sportline und Enyaq Coupé SportlineAlle Varianten des Enyaq und Enyaq Coupé stehen auch als besonders dynamische Sportline-Version zur Wahl. Frontspoiler, Seitenfensterrahmen und Dachreling der SUV-Version erscheinen in Hochglanz-Schwarz, die Außenspiegelkappen in Schwarzmetallic. Auch die Markenschriftzüge an Front und Heck führt Škoda in Schwarz aus. Ein Sportline-Emblem ziert das Heck. Serienmäßig rollt der Enyaq Sportline auf 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen im Design Vega Schwarz-glanzgedreht. Zu den Highlights in puncto Ausstattung gehören Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und LED-Rückleuchten mit animierten Blinkern.Die exklusive Design Selection Sportline kennzeichnen Sportsitze vorn mit integrierten Kopfstützen und einem schwarzen Bezug aus Mikrofaser-Kunstleder-Mix sowie grauen Kontrastnähten. Der Fahrersitz inklusive elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze verfügt zudem über eine Massagefunktion. Darüber hinaus heben sich die Sportline-Varianten durch das beheizbare Lenkrad im Sportdesign, eine elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung und den Travel Assist ab. Für die dynamischen Fahreigenschaften sorgen die Progressivlenkung und das tiefergelegte Fahrwerk. Die Einstiegspreise liegen bei 50.400 Euro für den Enyaq 60 Sportline und 52.650 Euro für das Enyaq Coupé 60 Sportline.Alle Informationen zum neuen Škoda Enyaq und Enyaq Coupé stehen auf www.skoda-media.de bereit.Škoda Enyaq - Motorisierungen und Preise in EuroModell, Spitzenleistung, Antrieb, PreisEnyaq 60, 150 kW (204 PS)(1), 1-Gang (EV), Heck, 44.400Enyaq 60 Sportline, 150 kW (204 PS)(1), 1-Gang (EV), Heck, 50.400Enyaq 85, 210 kW (286 PS)(1), 1-Gang (EV), Heck, 48.900Enyaq 85 Sportline, 210 kW (286 PS)(1), 1-Gang (EV), Heck, 54.900Enyaq 85x, 210 kW (286 PS)(1), 2x1-Gang (EV), Allrad, 51.150Enyaq 85x Sportline, 210 kW (286 PS)(1), 2x1-Gang (EV), Allrad, 57.150Škoda Enyaq Coupé - Motorisierungen und Preise in EuroModell, Spitzenleistung, Antrieb, PreisEnyaq Coupé 60, 150 kW (204 PS)(1), 1-Gang (EV), Heck, 46.850Enyaq Coupé 60 Sportline, 150 kW (204 PS)(1), 1-Gang (EV), Heck, 52.650Enyaq Coupé 85, 210 kW (286 PS)(1), 1-Gang (EV), Heck, 51.150Enyaq Coupé 85 Sportline, 210 kW (286 PS)(1), 1-Gang (EV), Heck, 57.150Enyaq Coupé 85x, 210 kW (286 PS)(1), 2x1-Gang (EV), Allrad, 53.400Enyaq Coupé 85x Sportline, 210 kW (286 PS)(1), 2x1-Gang (EV), Allrad, 59.400(1) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter der Hochvoltbatterie beeinflusst.(2) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.